Michelle Renaud asegura que no teme quedarse sin trabajo tras quitarse sus implantes de senos

📣📣BREAST IMPLANT ILLNESS ‼️Les quiero compartir mi historia porque al igual que yo, sé qué hay muchas mujeres con inseguridades y baja autoestima que desearían tener un cuerpo más estético parecido al de las modelos. Bueno a mi me pasó hace 9 años que decidí operarme el busto, ponerme implantes, al principio me pareció una gran idea porque mi doctor jamás me hablo de los riesgos de tener implantes en el cuerpo y la verdad en ese momento me sentía mejor con una talla más grande de bra, el caso es que con los años, casi cuando cumplía 7 años con los implantes empece a tener síntomas raros en el cuerpo, algunos los tenía desde el principio pero fueron intensificando, después de dejar de lactar vino el caos, mis síntomas eran: -Un acné severo en la cara que ni mi dermatólogo ni las pastillas podían parar y mis estudios hormonales salían perfectos. -Manchas blancas en la piel como de anemia pero igual mis estudios no mostraba deficiencia de nada, al contrario. -Colitis aguda. -Mareos seguidos. -Resequedad en la piel. -De vez en cuando me daba un cansancio muy raro, como agotador que le atribuía a ser mamá, pero era como que mi cerebro no quería despertar, raro. Entre otros síntomas que llegue a pensar que eran normales. Hace año y medio tuve que cambiar los implantes ya que se me había roto uno, el doctor que me hizo esta cirugía no me hablo ni de los riesgos de los implantes ni mucho menos de tener uno roto, además de que me dejo restos de silicon en el cuerpo sin decirme nada al respecto y no me hizo una buena operación como el doctor que me opero por primera vez. El caso es que gracias a eso pasaron 2 cosas, primero al quitarme esos implantes y ponerme nuevos se me quito el problema de acné y bajaron las manchas y me sentía mejor durante unos meses y después empezaron a regresar. Ahí yo no atribuía nada a los implantes porque pensaba que eran muy seguros. Una vez mi novio me pregunto que si me los quitaría y le dije ¡ni loca! Y así empezaron las señales. Continuo en el sig post 😘 #breastimplantillness @breast_implant_illness #implantestoxicos