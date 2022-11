Luciana, la nana de Andrés Guardado vive una vida de buenos tratos: así sus viajes por el mundo

El Mundial de Futbol en Qatar ha despertado una nueva polémica y no tiene nada que ver con sus estrictas normas, costumbres ni con los partidos sino con Sandra de la Vega, esposa del jugador mexicano Andrés Guardado.

De la Vega compartió una serie de fotografías en la que aparece fuera y dentro del estadio en el que México jugó contra Polonia. En ellas aparecen sus hijos y Luciana, la niñera de estos quien disfrutó el partido.

De inmediato, en redes sociales comenzaron a señalar a Sandra de la Vega como una mujer clasista por llevar a su trabajadora hasta Qatar como “un favor”. Incluso algunos asumieron maltrato y abuso, todo sin dejar de mencionar que Luciana es “una persona humilde”.

“Es Sandra de la Vega esposa de Andres Guardado se llevo a la doñita para que le cargue a la niña mientras ella graba”. “Típico de whitexican llevarse a la empleada doméstica para cuidar a los niños mientras la señora se da su buena vida”. “Qué padre que se llevó a la seño a Qatar pero ¿sí le pagará su seguro?¿tendrá prestaciones?”. “Sandra de la Vega muy señora de las lomas con la nana que se hace cargo de los niños”.

Por supuesto también salieron a defenderla ya que Luciana ha tenido la fortuna de viajar por el mundo y estar en primera fila en los partidos de la Selección Mexicana. Entre memes, muchos dijeron querer esa vida.

Yo llenado mi solicitud de empleo para trabajar como empleada doméstica de Andrés Guardado y Sandra de la Vega y me lleven a los Juegos Olímpicos de Paris. pic.twitter.com/prRFc9hcHE — {AL} Arturo León 🇺🇦 (@LeonEconomista) November 25, 2022

Todos los que critican a Sandra de la Vega por llevarse a “Ushi” al mundial, ya quisieran conocer la mitad de los países que conoce esa señora y haber comido en un tercio de los restaurantes donde ella ha comido. Es parte de su familia, supérenlo. — Cinthia Medina (@CiinMedina) November 24, 2022

Por supuesto también señalaron que es más clasista señalar un clasismo que en esta ocasión no existe ya que De la Vega y Guardado han tratado a Luciana como su igual. Quienes los atacan están asumiendo que la trabajadora no está a la par de ellos y que no podría tener ciertos privilegios por pertener “a una clase social” que ni de la Vega ni Guardado han señalado nunca.

Todos “preocupados” por la vida de Luciana Ramirez.



La vida de Luciana Ramirez: pic.twitter.com/g6y79tAUdY — {AL} Arturo León 🇺🇦 (@LeonEconomista) November 25, 2022

Ella es originaria de la localidad de Candelaria del municipio de Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo y ha trabajado con la familia desde hace más de dos años.

Su calidad como trabajadora y como persona la ha llevado a un miembro más de la familia y siempre los acompaña en sus festejos y viajes.

París, Sevilla, Las Vegas y Roma son algunos de los destinos en los que se les ha visto juntos.

Y aunque sigue cumpliendo con su deber de cuidar a los niños y ayudar a la familia, no deja de disfrutar las oportunidades que se le dan.

Luciana Ramírez Facebook Luciana Ramírez

En varias ocasiones, Sandra de la Vega ha compartido fotografías y videos conviviendo con Luciana y ha quedado más que claro el buen trato y respeto que se le tiene.

Además de que se puede ver el gran cariño que le tiene a los niños y estos a ella.

Tras las crueles críticas, la influencer respondió con una serie de imágenes en sus Instagram Stories junto a Luciana en Qatar, a quien de cariño llama “Ushi”.

Luciana Ramírez Instagram

“Estamos muy tristes, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya se hizo famosa la ‘Ushi’”, dice Sandra, a lo que responde: “ya soy famosa”.

También escribió: “clasistas son aquellos que piensan que una trabajadora doméstica no puede ser compañera de viaje”, y agregó: “menos mal que en el mundo hay personas que ya evolucionaron”.