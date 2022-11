Mientras Elizabeth Gutiérrez presume a William Levy, él la ignora y humilla de nuevo

Elizabeth Gutiérrez y William Levy están de nuevo en medio de la polémica debido a un viaje que han hecho juntos, que ha hecho pensar que retomaron su relación.

Y es que son una de las parejas más inestables del mundo del espectáculo, que ha regresado y terminado en diferentes oportunidades.

Los famosos actores tienen dos hermosos hijos, Christopher quien ya tiene 16 años, y Kailey de 12 años, quienes son su mayor preocupación y prioridad.

Ellos son la razón por la que algunas veces han regresado y así lo ha afirmado Elizabeth en diferentes oportunidades, pero esto le ha valido las críticas, pues aseguran que se “rebaja mucho” para que William la quiera.

Incluso el actor le ha sido infiel a ella, hasta cuando estaba embarazada, y la actriz lo ha perdonado una y otra vez, y parece que volvió a ocurrir, y se dieron otra oportunidad, donde todo se repite.

Elizabeth Gutiérrez presume a William Levy y él la ignora

Elizabeth Gutiérrez ha presumido su viaje a España con William Levy, y hace un día publicó una foto en sus historias de Instagram la que aparecían caminando juntos.

Esto, para dejar claro que sí están juntos y volvieron, pero no lo hace muy explícito para no recibir tantas críticas, pues en su cuenta solo ha dejado fotos de ella.

Sin embargo, William la ha ignorado por completo, y no ha publicado ni en su cuenta ni en sus historias alguna foto o video en el que ella aparezca.

Además, ella siempre se ve detrás de él, queriendo llamar su atención, pero él ni la mira, dejándole claro que no le interesa.

Por esto, muchos dicen que la ha humillado como siempre, pues él siempre es indiferente, mientras que ella sí lo publica.

“Pero esta mujer no se quiere ni tantito, ella lo publica y él no”, “que pena me da Elizabeth, siempre queriendo dar a entender que están juntos y él ni le para”, “como siempre William humillándola y ella no se da valor”, y “que pena que una mujer se tenga que arrastrar así de feo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Lo cierto es que a Elizabeth no le importan las críticas, y mientras ella sea feliz, no le interesa lo que le digan los demás.