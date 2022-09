William Levy da duro golpe a Elizabeth Gutiérrez y confiesa por qué nunca se casó con ella

William Levy es uno de los galanes de telenovelas más exitosos, que a sus 42 años ha protagonizado más de 10 novelas e incluso ha participado en exitosas películas como En brazos de un asesino y South beach love.

Sin embargo, su vida sentimental ha estado llena de polémica, debido a su relación con Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo a sus dos hijos Christopher y Kailey.

El actor ha tenido una relación inestable con la también actriz, y lo han acusado de serle infiel en repetidas ocasiones. Sin embargo, parece que la relación esta vez sí llegó a su fin.

A pesar de estar separados, el actor le tiene respeto y cariño a Elizabeth por ser la madre de sus hijos, y tratan de llevar una relación sana por el bien de ellos.

Así lo evidenció en una reciente entrevista, donde le dedicó unas palabras de amor a su ex y madre de sus dos hijos.

William Levy habla de Elizabeth Gutiérrez y confiesa por qué nunca se casó con ella

William dejó claro que Elizabeth es la mejor mamá para sus hijos Christopher de 16 años, y Kailey de 12, por lo que se siente afortunado.

“Es una excelente mamá, es una excelente mujer. Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, dijo el actor cubano.

Pero, cuando le preguntaron que por qué nunca se ha casado, el actor dejó claro que Elizabeth no era la mujer indicada para él.

“Para mí el casarse no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo, dejando claro que con la actriz no sintió que era el momento indicado, a pesar de haber tenido dos hijos juntos.

Los medios han afirmado en los últimos meses que el actor tiene un romance con la modelo española Vanesa Romero, pero hasta ahora no lo ha confirmado o negado.