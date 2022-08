William Levy cumplió 42 años: 7 sexis fotos de su transformación que te sacarán suspiros

Las fans de William Levy están de fiesta y es que el actor cubano alcanzó sus 42 años de vida , rodeado de su familia y muchos éxitos profesionales que lo han situado como uno de los galanes favoritos de la televisión.

El intérprete de Sortilegio y Cuidado con el ángel apareció en las redes sociales para agradecer tantos mensajes de amor, mientras se encuentra en las grabaciones de su nueva serie, Montecristo.

“Agradecido con todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. Me hace sentir una persona muy afortunada y muy bendecida. Pero igual yo me siento joven que es lo importante. Me estoy poniendo más madurito”, bromeó el famoso.

Así ha sido la transformación de William Levy en sus 42 años

Y es que el artista ha evolucionado a ojos del público, porque debutó en la actuación desde que era muy joven. Específicamente, a sus 25 años, en 2006.

Antes de eso, se dedicó a jugar béisbol en su Cuba natal y a medida que fue creciendo en Estados Unidos como migrante, empezó a coquetear con el modelaje debido a su musculoso físico.

Con su carisma, logró abrirse camino y entró en el reality show de Telemundo Protagonistas de telenovela en 2002. Aunque no ganó el concurso, su participación le permitió conocer a la que sería su esposa y madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez.

Después de estudiar inglés y actuación en Los Ángeles, regresó a Miami donde finalmente se le abrieron las puertas en Univisión en un dramático y lo demás es historia.

Debutó en los melodramas encarnando a Germán en Olvidarte jamás, una historia protagonizada por Sonya Smith y Gabriel Porras, para luego formar parte de Mi vida eres tú (2006) y Acorralada (2007), entre otros títulos que le abrieron la puerta al éxito.