Elizabeth Gutiérrez reaviva la guerra con Jacky Bracamontes por William Levy: esto dijo

Elizabeth Gutiérrez y Jacky Bracamontes no tienen la mejor relación debido a William Levy , y es que Bracamontes tuvo un romance con el actor hace años.

Jacky confesó su romance con William Levy en el libro “La pasarela de mi vida” en el 2009, pero el romance terminó de forma abrupta porque Elizabeth quedó embarazada.

Bracamontes aseguró que William le dijo que no estaba con Elizabeth y por eso comenzó una relación con él, pero cuando se enteró que todavía tenía un romance con su esposa, lo dejó de inmediato.

Sin embargo, siempre ha habido indirectas por parte de Elizabeth, quien no le perdona a Jacky su romance con William.

Aunque su relación con el actor ya terminó, la actriz le sigue guardando rencor a Jacky, y así quedó evidenciado en una reciente entrevista.

Elizabeth Gutiérrez habla de Jacky Bracamontes y reaviva la guerra por William Levy

Cuando el periodista le preguntó a Elizabeth Gutiérrez sobre Jacky Bracamontes y lo que dijo en una oportunidad que no quiso saludarla en unos premios Elizabeth se puso muy incómoda, y su expresión corporal dijo mucho.

Su expresión cambió, e incluso su postura, y se veía molesta e incómoda y dijo “yo no soy una persona falsa, lo único que te puedo decir es que soy como soy, no puedo ser falsa”.

Aunque Jacky dijo que jamás hablaría mal de otra mujer y menos si era mamá, parece que Elizabeth no quiere pasar la página y sigue una guerra hacia Jacky por su ahora ex.

Además, sobre William Levy aseguró que tiene mucho que decir, pero prefiere mantener todo en privado.

“Yo no hablo porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir… Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí, sentía que eso era parte de sanación como persona, no puedo tener cosas adentro”.