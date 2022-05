Hijas de Jacky Bracamontes aparecen maquilladas con labial rojo y pestañas postizas, y le llueven las críticas

Jacky Bracamontes no solo es una gran actriz, también es una madre amorosa y dedicada con sus cinco hijas Carolina, Paula, Renata, Jacqueline, y Emilia.

Y es que su mejor papel en la vida es el de ser mamá, y así lo ha expresado y demostrado en diferentes oportunidades.

La actriz les ha dado la mejor infancia, con grandes valores, y también dejándolas hacer lo que más le guste a cada una, desde bailar, montar a caballo, e incluso practicar deportes extremos como su papá, el piloto de carreras Martín Fuentes.

Muchas veces la han criticado por el tipo de crianza que les da a sus hijas, dejándolas practicar estos deportes peligrosos, y ahora, se ganó el reproche de seguidores en redes por maquillar a sus hijas.

Critican a Jacky Bracamontes por maquillar a sus hijas con labial rojo

Como toda una mamá orgullosa, Jacky presumió a sus tres hijas mayores que iban a participar en un show de baile, por lo que fueron maquilladas.

“Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! Es hair and makeup de @laurasbarcelo !!! Ellas estuvieron soñadas en su show de baile!!! #mygrils #danceshow (Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble!!!)”, escribió la protagonista de Las tontas no van al cielo.

Sin embargo, los fans no lo vieron de esta manera, y, por el contrario, la llenaron de críticas por permitir que sus hijas se maquillaran como adultas.

Las pequeñas llevaban delineado, sombras, pestañas postizas, sombras, y labial rojo, algo que sus seguidores consideraron inapropiado para su corta edad.

“No había necesidad de TANTO maquillaje... q paso con el maquillaje sencillo q les ponen a las niñas para esos eventos?”, “Siiii está raro!!!! a mi no me late tanto el maquillaje para su edad 😢”, “Jacky hay que poner límites, como vas a dejar que las maquillen como adultas”, y “Nooo tanto maquillaje no esté bien en niñas, ni aunque sea para un bailable o fotos”, fueron algunas de las críticas.