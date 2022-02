Jacky Bracamontes no se queda callada y así responde a ex de William Levy tras polémica por infidelidad

La polémica se ha desatado entre Jacky Bracamontes y Elizabeth Gutiérrez, luego que esta última hablara sobre la infidelidad de su entonces pareja, William Levy y la actriz.

Y es que hace más de 4 años, Jacky Bracamontes habló en su libro autobiográfico sobre la relación que tuvo con William mientras él estaba casado con Elizabeth.

En ese entonces la protagonista de El rostro de Analía no se pronunció, pero ahora lo ha hecho, hablando por primera vez del tema en una entrevista con Érika de la Vega.

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, dijo la actriz sobre el tema.

Jacky aseguró en su libro que ella pensaba que William estaba separado de Elizabeth, y que su romance terminó cuando el actor le dijo que su pareja estaba embarazada de su segunda hija.

Ante esto, Elizabeth aseguró que ella no necesitaba “amarrar” a ningún hombre con un hijo, pues considera que eso fue lo que dio a entender Jacky.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo contundente.

Y, además, aseguró que ella sentía admiración por Jacky hasta que tuvo el romance con su esposo, cuando grababan Sortilegio.

“Yo la admiraba. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”, aseguró Elizabeth.

Jacky Bracamontes responde de forma indirecta a Elizabeth Gutiérrez

Ante esto, Jacky Bracamontes no se quedó callada, y aunque no dijo nada sobre ello explícitamente, lo hizo de forma indirecta.

Y es que a través de sus historias de Instagram publicó una entrevista del pasado en el que expresaba su deseo de ser madre.

“Yo tengo un instinto maternal desarrollado, yo creo que nací para ser madre, y creo que algún día Dios me va a dar el privilegio”, decía en la entrevista antes de tener hijos.

Jacky Bracamontes La actriz aseguró que nació para ser madre

Y luego publicó videos y fotos con sus hijas y expresó “y Dios le concedió 5 hermosas princesas. Las amo”.

Con esto respondió a lo que dijo Elizabeth sobre que ella no necesitaba hijos para “amarrar a hombres”, pues solo tuvo dos, a diferencia de Jacky, que tuvo cinco.

Así Jacky dejó claro que ella nunca quiso “amarrar” a su esposo con sus hijas, las tuvo porque su deseo siempre fue tener muchos hijos, mínimo cuatro, y Dios se lo permitió.