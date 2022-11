Elizabeth Gutiérrez vuelve con William Levy a pesar de las humillaciones y le dicen “quiérete tantito”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo, pues han tenido una relación intermitente donde han regresado y terminado en diferentes oportunidades.

Sin embargo, este año anunciaron que estaban separados, poniéndole fin a su relación y dejando claro que seguirían en contacto por sus hijos, pues ellos son lo más importante.

Pero, Elizabeth Gutiérrez siempre ha sido criticada por quererse “poco” y aceptar a William a pesar de sus infidelidades y poco amor.

Te recomendamos: William Levy da duro golpe a Elizabeth Gutiérrez y confiesa por qué nunca se casó con ella

Además, siempre lo ha defendido, dejando claro que es el padre de sus hijos. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. él es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar”, dijo en febrero de este año.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy reaparecen juntos como pareja y les llueve las críticas

A pesar de todo, y cuando pensábamos que Elizabeth Gutiérrez lo había superado, unas fotos en las que aparece junto a William Levy han causado polémica e indignación.

Los actores fueron vistos juntos en España, mientras visitaban una bodega de vinos en Valladolid, posando felices y como si fueran una pareja.

William y Elizabeth posaron junto a sus amigos, y se veían muy felices, desatando las sospechas que regresaron , pero quien se llevó las mayores críticas fue la actriz, a quien la acusan de tener “poco amor propio”.

Y es que ella ha asegurado en algunas oportunidades que se ven solo por sus hijos, pero en este caso, no estaban presente ni Christopher ni Kailey.

Te recomendamos: El hijo de William Levy tiene 16 y es el clon de su papá: tienen la misma sonrisa de galán

“Pero mujer quiérete tantito, hasta cuándo te le vas a arrastrar a este hombre”, “de verdad que pena da Elizabeth, tanto que la ha humillado y ella ahí con él”, “ella es capaz de aguantarle lo que sea con tal de no perderlo, que pena da esta mujer”, y “te rebajas demasiado Elizabeth, ten más amor propio”, fueron algunas de las críticas.