“Muy sencillo en el tren”: Captan a Alex Speitzer usando el metro y fans enloquecen por su sencillez

Alejandro Speitzer, mejor conocido como Alex Speitzer comenzó como uno de los niños actores consentidos de los noventa y hoy se ha consagrado como uno de los galanes de la pantalla.

Comenzó su carrera desde niño en telenovelas como Rayito de luz o Amy, la niña de la mochila azul, ahora, con 27 años de edad, el actor goza de reconocimiento internacional, incursionando incluso en importantes marcas como L’Officiel México.

El actor no sólo ha demostrado su talento histriónico en proyectos como Oscuro deseo sino también su gran humildad y sencillez en su día a día.

Y es que no importa toda la fama que posee, Speitzer siempre ha mantenido los pies en la tierra, dejando ver que es un ser humano como cualquiera.

Fue así como recientemente fue captado usando el metro de la CDMX, según usuarios, en la estación Nativitas. Speitzer está vestido con pantalones denim y una camiseta estampada. Además de que llevaba una mochila y un libro que iba leyendo. Por si fuera poco, mostró gran educación al cederle su asiento a una persona mayor, lo cual fue destacado por una usuaria en TikTok

“No puedo creer que nadie del vagón lo reconozca, tan guapo!!!”. “Whattttt!!!!!!! Que casual!!! Que bello”. “Omggg me muero si lo veo”. “Lo que puede notar es que le dio su asiento a un viejito no se si me equivoco, pero eso lo hace aún más guapo”. “ps esqe de esos ya no hay !!! y menos en su generación, así que aprovecha ,y no le dejes iiir”. “Muy sencillo él”. “Así es como debe ser, humildad ante todo”, expresaron internautas.

No importa lo apretada que esté su agenda o la fortuna que tenga, él siempre se ha mostrado sencillo y cercano a sus fans.

Han sido varias las ocasiones en las que el actor es captado en situaciones “de mortales”. Hace unas semanas, unas fans compartieron que lo captaron comprando micheladas y ropa en un tianguis.

“Hoy nos encontramos a Alejandro Speitzer. Veníamos atrás de él desde que llegamos y mi amiga se dio cuenta”, aseguraron las fans en un video.

Aunque algunas veces el actor puede ser muy reservado y celoso de su espacio personal, no ha dudado en tener pequeños gestos con sus fans. En una ocasión se acercó para saludar a una persona que estaba grabando en el concierto de Dua Lipa. También aprovechó para posar para el video.

Tampoco hay que olvidar la historia de Valeria, una joven que se encontró a Speitzer en una taquería. El actor posó para la foto y le dio un gran abrazo, cumpliendo su sueño.

Mi mejor amiga conoció a su crush en los tacos un martes a las 11:00 jajajaja (ojo ella no quería ir a ese lugar a cenar) adjunto evidencia @alejandrospeitzer pic.twitter.com/ILLskU4bS4 — SDT (@Salma_DelToro) February 16, 2022

“¡Llevaba desde mi infancia esperando este momento!”, escribió la fan en Twitter. “Yo teniendo un crush con Alejandro Speitzer desde los 5 años...El destino diciéndome que vaya por unos tacos con él”, agregó.