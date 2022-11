Conoce a Marlene, esposa de Ricardo Montaner y pilar de la familia: su fuerza te inspirará

Marlene Rodríguez, la compañera de vida de Ricardo Montaner y madre de sus hijos Mauricio, Ricardo y Evaluna ha dejado muy en claro que no solo es es buena para los negocios, tras haber realizado muchos proyectos este año, sino que también es el pilar de su bonita familia.

Recientemente se estrenó la serie “Los Montaner” y el clan de músicos no deja de sorprendernos, pues tan solo algo que se le debe reconocer al cantautor argentino-venezolano es que es un padre, que se mantiene muy unido a sus hijos, nietos y su esposa, así que hoy es el turno de abordar a Marlene Rodríguez.

¿Cómo llegó Marlene Rodríguez a la vida de Ricardo Montaner?

Héctor Reglero, es el nombre real de Ricardo Montaner y su historia de amor con su actual esposa se remonta a la primera boda de ella, en los ochentas en Venezuela.

Y es que cabe destacar, que Montaner formó un primer matrimonio de 1975 a 1986 con Ana Rosa Vaz Pönicke, del cual nacieron sus hijos Alejandro y Héctor Montaner. Sin embargo, cuando se le relacionó con su actual pareja, él ya se encontraba divorciado.

Por muy extraño que parezca extraño, el intérprete de “Déjame llorar” y “Sólo con un beso”, llegó al altar con la cineasta en 1989 y, desde entonces, se volvieron almas gemelas hasta unirse en distintas ceremonias por almenos en seis ocasiones durante las tres décadas de su primera unión.

Fue en 2019 cuando Marlene Rodríguez, le dio el sí por sexta ocasión al renovar sus votos en la isla griega de Santorini, junto a sus cinco hijos: Héctor, Alejandro, Mauricio, Ricardo y Evaluna, justo al cumplir 30 años de casados.

¿Cómo se convirtió Marlene Rodríguez en el pilar de su familia?

A inicios de este 2022, mucho se habló sobre las diferencias que surgieron entre la esposa de Ricardo Montaner y su nuera Stefi Roitman, tras darse a conocer que Marlene ayudó a la mujer con los preparativos de la boda con su hijo Ricky, esto con el fin de que estuvieran más relajados.

Entre muchos dimes y diretes, el supuesto confrontamiento solo quedó en especulaciones, pues en distintas ocasiones ambas fueron cuestionadas por este punto sin siquiera confirmarlo y se hizo dudar sobre las buenas intenciones de una madre.

Pero lo cierto es que Marlene Rodriguez no solo ha tenido este detalle con ellos, ya que siempre fue una madre muy entregada cuando de sus retoños se hablaba.

Ella es hija de uno de los principales accionistas y dueños de la empresa Sonorodven, la dicografica que creyó en Montaner y le firmó su primer contrato. Además, su padre fue propietario de la red de radio más grande de Venezuela y de una productora de videoclips.

Asimismo, a la par de su maternidad, ha explorado los terrenos en las artes como la literatura y pintura, pues es escritora y pintora. Ella ha escrito un libro titulado Evaluna Creciente, en el que comparte consejos para aquellas mujeres en proceso de embarazo. Otro de sus títulos lanzado este año es Evaluna Nueva, un ejemplar dirigido a mujeres que se estrenan en el matrimonio y que incluye tips para el hogar, dedicado a su hija.

La madre de Ricky, Mau y Evaluna, igualmente ha puesto a la venta que realiza bajo la técnica de acrílico y que incluyen citas bíblicas, pues hay que recordar que, ella como su familia, profesan la religión evangélica y con cuyas ganancias ayudan a niños que fueron rescatados del tráfico de personas.

Sin olvidar, que también este año lanzó su marca de ropa para bebé “El hilo rojo”, un proyecto en el que se brindan ropita hecha a mano confeccionada con tejidos artesanales y telas orgánicas.

La orgullosa madre no deja de expresar su sentir en redes sociales, pues Instagram se ha convertido en su diario, donde comprarte bonitas reflexiones acerca de su familia e hijos como cuando Evaluna dejó su hogar para vivir con Camilo o el momento en el que Mau y Ricky salen de gira: