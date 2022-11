La historia de amor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez: se conocieron en la boda de ella

Con más de 30 años casados, Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez, conforman una de las parejas más sólidas, admiradas y queridas del medio artístico latinoamericano.

No obstante, antes de ser uno de los matrimonios más famosos y formar una familia unida en donde Dios es su rudimento, ambos vivieron un romance que supera a los de telenovelas.

Así fue la historia de amor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez se conocieron de una manera totalmente inesperada. Y es que, las vidas se ambos se cruzaron cuando ella se casaba con otro hombre a mediados de los años 80.

“Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica donde yo estaba”, contó el cantautor venezolano en una entrevista con Yordi Rosado.

“Estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar”, relató sobre los eventos de aquel día.

El cantante recordó que llegó al salón y, al bajarse del auto, fue la mismísima Rodríguez quien lo recibió.”Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco”, aseveró.

No obstante, el destino estaba escrito porque, meses más tarde, ambos se reencontraron para trabajar juntos en un proyecto profesional: el primer videoclip de ella como directora.

Mientras laboraban en esta producción, las chispas no tardaron en saltar entre ambos. Sobre cómo se enamoraron, el intérprete de Bésame reconoció: “A punta de guitarra. Serenata”.

“¿Viste cuando te pasa, cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta, cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes que es, que te causa, por un lado, misterio y por otro, no puedes dominarlo?”, meditó. “Cuando te estás enamorando te pasa eso, vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres y eso es lo que me pasó con ella”.

Finalmente, Ricardo y Marlene se casaron el 26 de agosto de 1989 en Puerto La Cruz, Venezuela. La pareja tuvo tres hijos Mauricio, Ricardo y Evaluna, quienes hoy siguen sus pasos. Aparte, Montaner tiene dos hijos de su matrimonio previo con Ana Vaz, Alejandro y Héctor.

Desde entonces, la pareja sigue unida y feliz. Asimismo, cada cinco años, renuevan sus votos. “Nos enamoramos desde el primer momento y aun hoy lo estamos”, aseguró Montaner a Rosado.

“Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa”, dijo. “Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”.