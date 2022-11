¿Qué tienen en común Aislinn Derbez y Alex Speitzer?: de enfrentar la fama de niños a sus romances

Alex Speitzer fue el invitado de esta semana al podcast de “La magia en el caos”, conducido por Aislinn Derbez, donde se abrió completamente con la actriz, que también es su amiga.

En pocas ocasiones, Alejandro Speitzer se ha sincerado son aspectos de su vida personal u profesional, pues hay que recordar que desde su participación en la serie de Netflix, Oscuro Deseo, es cada vez más recurrente seguirle el paso a los logros en la carrera del actor.

Entre los comentarios, varios usuarios aseguraron que es notable la conexión entre ambos famosos, pues existe una parte de la conversación donde la hija de Eugenio Derbez le afirma que tienen aspectos en común como la fama, lo vulnerable que se sienten durante las entrevistas y las experiencias de vida, por las que valoran más su tiempo.

¿Cómo fue la fama para Alejandro Speitzer siendo aún un niño?

Aislinn comenzó revelando que no tuvo fama desde pequeña, pero su familia y sobre todo su papá, siempre estuvieron en el ojo público, por lo que le resultó complicado crecer bajo ese ambiente en el que solo disponía de pocos minutos para hablarle.

Por su parte, Alejandro Speitzer dijo que la fama y “abraza hacer vivido eso”, ya que desde niño fue uy responsable, esto debido a la estructura de su familia, destacando la labor de su mamá, ya que lo crío sola y sin eso no podría haber tomado varias herramientas que hoy en día le servirían.

Sobre su experiencia en la escuela, contó que su progenitora impulsó y ayudó cuando faltaba a clases: “siempre se encargó de darme como ese mundo, o sea, nunca me perdí de ese mundo y creo que es muy importante para nosotros no encerrarnos a lo que de repente estamos viviendo que está fuera de la realidad”.

También afirmó que mucho tiempo lo molestaron sus compañeros y lo señalaban por ser “actor” y aseguró que “al final pasan los años y a veces en la niñez hay un poco de crueldad, por cosas que uno ve en su casa y que exteriorizas con otros niños”.

Asimismo, contó que no se perdió de nada y, al contrario, ganó mucho: “entendí muy joven la responsabilidad del trabajo, pararse en un set, lo que costaban las cosas y eso al final me construyó como persona”, aseguró el protagonista de Oscuro deseo.

Sobre las relaciones amorosas y su experiecia con parejas

Aislinn comenzó asegurando que es bastante complicado llevar una relación en el medio del entretenimiento, esto debido a que tienden a involucrarlos con “cualquier persona” que salen y por que los medios tienen a divulgar una serie de difamaciones, chismes o “te están bombardeando con que todos quieren saber qué pasó”.

“He tratado de no privarme de cosas, al final, si algún día quieres subir una foto con alguien y estás feliz y porqué me voy a privar de eso. Es una lucha con el ego, pero tengo que vivir con la idea de que hay muchísimas personas que crean que soy un asco de persona porque se crearon una historia. Al final eres un her humano que siente y que te pueden lastimar”.

Alejandro aseguró que no hace mucho caso a las especulaciones en su nombre, “las cosas de quien vienen”, dijo y reveló que puede escucharlas y demás, pero él no les da mucha atención, sino “sería darles más poder”, señaló el actor.

Si quieres ver la entrevista completa, aquí te la compartimos: