La hija de Andrés García se sincera sobre la situación que atraviesa su padre: “Siento compasión”

El deterioro de la salud de Andrés García es inminente, tras la cirrosis que le fue diagnosticada hace unos meses. Sus hijos han tratado de acercarse al actor, pero él asegura que no quiere nada con ellos “porque son unos interesados”, especialmente cuando se trata de su hija Andrea García.

En el mes de julio, Andrea viralizó un video donde le pedía perdón a su padre por sus diferencias en el pasado y aseguró que días después tuvo contacto con él y aclaró que no lo visitaba en Acapulco debido a la seguridad que lo rodea.

Pero después, el interprete de Pedro Navaja, dijo que era “mentira” el acercamiento con ella. “No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pend…o la pend… es ella… Hace como 10 años que no me habla, desapareció”, dijo.

Sí tuve la oportunidad de hablar con él

Andrea García habló al programa Chisme No Like y reiteró que en esa oportunidad si habló con su padre y sí hubo reconciliación. “Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado compartir detalles personales, ni nada”.

“Pero sí fue público que yo tuve la oportunidad de hablar con él y yo así lo sentí, como que Dios me dijo ‘bueno, pues vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá, con claridad’”, recalcó.

“Nos dijimos que nos amábamos, pero al otro día volvió el mismo patrón, ya no me contestó el teléfono, me bloqueó, o tengo cero acceso a él (...) Está bien, aunque me duele y es un proceso bien difícil, es parte del proceso que él está pasando y hay que respetárselo con mucho honor, amor y cariño”, reiteró la actriz.

Derecho a la defensa pero no lo hago

André García dejó claro en esa oportunidad que se sentía “decepcionado” de todos sus hijos, Andrés García Junior y Leonardo García, por no hacer ni una llamada para preguntar por su salud.

Aseguró que el único que está pendiente de él es el hijo de su esposa. “El que me habla es Andrés, el hijo de Margarita (Portillo). Él siempre es cariñoso, pregunta cómo estoy”, dijo en entrevista al programa De Primera Mano.

Ante los cuestionamientos del conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, Andrea dejó claro que aun cuando ella tiene derecho de defenderse no lo hace “por compasión”.

“Para la audiencia y para todos, está la celebridad Andrés García, pero es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa. Entonces, aunque yo tenga mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero”, aseguró.

Reiteró que esa es su postura, aunque su padre le “haya dado hasta con la cubeta”.