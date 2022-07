Hija de Andrés García está cansada de sus desplantes: “Por respeto no hablo”

El conflicto entre Andrés García y su hija Andrea García pica y se extiende. Según el actor dominicano “es mentira” que exista un acercamiento y fue más duro con todos sus hijos de quienes aseguró sentirse “decepcionado” por no hacer ni una llamada para preguntar por la salud de su padre.

“El que me habla es Andrés, el hijo de Margarita (Portillo), solamente que como no está en Acapulco solo me llama por teléfono. Él siempre es cariñoso, pregunta cómo estoy”, dijo en entrevista al programa De Primera Mano.

Hace unas semanas, el intérprete de Pedro Navaja fue diagnosticado con cirrosis y ha sufrido varias recaídas con su salud y ninguno de sus hijos ha estado presente ni cuando estuvo internado en una clínica ni después que los médicos le dieron el alta.

No hay relación

Su hija Andrea García viralizó un video donde le pedía perdón a su padre por sus diferencias en el pasado y aseguró que días después tuvo contacto con él y aclaró que no lo visitaba en Acapulco debido a la seguridad que lo rodea.

Pero esta semana el actor de 81 años desmintió esas palabras que dijo su hija y arremetió nuevamente contra ella. “No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pend…o la pend… es ella… Hace como 10 años que no me habla, desapareció”, dijo.

En la entrevista, Andrés también se refirió a un trabajo que le consiguió a su hija hace unos años y se “lo quitaron” por “hacer cosas indebidas”.

“Le conseguí un trabajo en Hollywood que creo que se lo quitaron por portarse mal, no me dijo nada y ya no me interesó averiguar por qué, pero parece que sí hizo cosas indebidas no sé qué traiga en la cabeza, no me dijo nada”.

No hablaré

Andrea García fue consultada por las nuevas declaraciones de su padre y dijo: “Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque está enfermito”.

Enfatizó que ella como hija, “he hecho todo lo humanamente posible y Dios lo sabe”.

Se esperaba que en algún momento ella viajara a México para intentar ver a su padre y hasta el momento no lo ha hecho, lo que los seguidores del actor le han reclamado en publicaciones sobre el tema.

Me trató como un extraño

Hasta el momento el único de los hijos de Andrés García que ha tenido contacto con él es Leonardo, reseñó Univisión.

“Estuve en su casa hace como cinco días y no sé en qué andaba yo pero andaba todavía malito y entonces creo que su mamá le dijo ve a ver a ‘tu papá porque no se siente bien (…)’ Fui a su departamento pero fue como si me tratara un extraño”.

El actor se siente decepcionado y lamenta que sus hijos no lo busquen. Ante la posibilidad de un acercamiento con Andrea fue tajante: “Mira mejor que no lo haga”.

“No sé qué sienten algunos hijos, me dan ganas de desconocerlos a algunos por sus actitudes…Está uno enfermo meses, ni visitar, ni preguntar si se te ofrece algo o si te alcanza para pagar el hospital, no es que necesite, pero es lo correcto, que pregunten por mí, pero en realidad ni Andrea ni ninguno de los demás”, explicó.