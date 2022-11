14 años después, Carrie Bradshaw recupera su vestido de novia: más guapa que nunca

El rodaje en Nueva York de la segunda temporada de la serie ‘And Just Like That 2′ tiene a Sarah Jessica Parker con modelos muy bien actualizado que hace 15 años lució la famosa escritora Carrie Bradshaw de Sex and the City (2008) y que conquistó a más de una mujer en la pantalla chica.

El estilo llamativo y atrevido de Carrie fueron mandatos de la moda de aquellos tiempos. Pero una escena y los detalles del look de ella, jamás serán olvidados por los fans de la serie: la famosa escena de la escritora probándose distintos diseños de alta costura para su enlace nupcial con Mr. Big, quien la dejó plantada en el altar.

El vestido de novia de Carrie reaparece

Carrie se probó desde un camisero confeccionado por John Galliano hasta un sensual lencero de Oscar de la Renta.

Sin embargo, el elegido fue el imponente vestido creación de Vivienne Westwood de la colección Otoño/Invierno 2008.

El famoso vestido de seda mikado, de escote acorsetado con detalle en picado y suntuosa falda a capas abullonadas, vuelve a aparecer en la segunda tanda de capítulos de ‘And Just Like That’.

Según el portal Elle, lo descubrieron gracias al rodaje de una de las escenas de la serie donde Sarah Jessica Parker aparece bajando las escaleras de lo que parece ser su antigua casa en el número 66 de Perry Street, en el West Village.

Sutiles cambios pero la pluma presente

Pero el famoso traje tiene sutiles cambios: no cuenta con el broche de oro blanco en el borde de su escote palabra de honor en forma de corazón.

Además, tiene una espectacular capa con mangas abullonadas de color azul turquesa que se funden con los guantes del mismo color y le dan un toque mucho más barroco. Un look que impresiona nuevamente a las amantes de la moda.

Asimismo, en sustitución del velo, Sarah Jessica Parker lleva un tocado de rejilla blanco y mantiene la llamativa pluma azul que causó sensación en su día de boda fallido.

La revista Hola destaca que hace 15 años, se convirtió en uno de los vestidos de novia más memorables del cine. Los medios reseñaron la excentricidad del estilismo.

Fue tanto el furor que en 2009, que la firma inglesa decidió lanzar una edición limitada del modelo que se agotó en cuestión de horas.