La “aparición” de Samantha en “And Just Like That” y la pelea de Kim Catrall con Sarah Jessica Parker

And just like that

El reboot de Sex and the City, And Just Like That llegó a su fin pero aún sigue dividiendo opiniones.

Para muchos, ver a una Carrie Bradshaw enfrentarse a la crisis de la mediana edad no daría para una historia interesante pero también, la muerte del actor Willie Garson, significaría que no habría un Stanford que la guiara y consolara en la jungla neoyorquina. Así mismo, la ausencia de Kim Cattrall como Samantha, tendría un enorme peso en el desarrollo de la historia.

En realidad, la serie tenía todo en su contra pero finalmente merecía una oportundiad y con sus altas y bajas, terminó convenciendo.

Eso sí, la muerte de Mr. Big, Miranda explorando una identidad querr y personajes como Che Díaz, no convencieron del todo.

El episodio final dio mucho de qué hablar.

Durante el episodio final de And Just Like That, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) besó a un hombre por primera vez desde la muerte Mr. Big y se enfrentó a la disyuntiva de esparcir sus cenizas, que habían estado en su armario. durante casi un año.

Carrie tuvo una segunda cita con el profesor de matemáticas Peter (Jon Tenney), quien le preguntó si podía besarla, a lo que ella accedió. La fashionista favorita de todos describió la interacción a su amiga Seema Patel (Sarita Choudhury) como “encantadora, encantadora, horrible, nerviosa”.

Samantha, interpretada por Kim Cattrall en Sex and the City, no aparece en persona en la secuela, pero sí a través de mensajes de texto.

I would rather watch 10 hours of just Carrie and Samantha texting #AndJustLikeThat pic.twitter.com/3OYEYKqHkG — Will (@mcphierce100) February 3, 2022

Es así como en el final, Carrie parece reconectar con ella, haciéndonos creer que finalmente habría accedido a participar y que la veríamos entrar en pantalla, lo cual no sucedió.

“Besé a un hombre”, le escribió Carrie a Samantha en el final. “El primero de muchos. ¿Cómo estuvo?” ella respondió de inmediato, a lo que Carrie dijo: “No fue grande”. “Entonces, era pequeño”, bromeó Samantha, lo que provocó la risa de Carrie. “¿Querer hablar?” Carrie envió un mensaje de texto, como prometió Samantha, “Pronto”.

Durante el estreno, el programa explicó que Samantha se había mudado al Reino Unido y estaba separada de Carrie, Charlotte y Miranda.

CARRIE Y SAMANTHA VAN A TOMAR UN COCKTAIL JUNTAS😭 LLORO #AndJustLikeThat pic.twitter.com/Wz3NYaR1qI — candela (@queenselena71) February 3, 2022

¿Qué pasó con Kim Catrall?

En una entrevista con Piers Morgan en octubre de 2017, Cattrall dejó en claro que nunca volvería a interpretar a Samantha.

“No para mí. Eso fue parte de cumplir 60 años. Ese fue un momento muy claro de, ¿cuántos años me quedan y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Siento que el programa era el mejor cuando era la serie y la bonificación eran las dos películas”, dijo. Explicó que rechazó la oferta de una tercera película de Sex and the City porque quiere pasar a un nuevo “capítulo” en su vida.

“La respuesta fue simplemente gracias, pero no, estoy bien”, dijo. “Esto no se trata de más dinero. No se trata de más escenas. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una decisión clara, una decisión empoderada en mi vida para terminar un capítulo y comenzar otro”, dijo.

Cattrall también confirmó en la entrevista que ella y Sarah Jessica Parker (quien interpreta a Carrie Bradshaw) “nunca han sido amigas”.

“Hemos sido colegas y, de alguna manera, es un lugar muy saludable para estar”, dijo en ese momento. Cattrall también acusó a SJP de continuar con la narrativa de que abandonó Sex and the City porque quería más dinero. “Aquí es realmente donde pido a la gente de Sex and the City, y específicamente a Sarah Jessica Parker”, dijo Cattrall. “Creo que podría haber sido más amable. Realmente creo que podría haber sido más agradable. No sé cuál es su problema”.