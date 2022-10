Elizabeth Gutiérrez más fuerte tras romper con William Levy: le muestra lo que “se perdió” (FOTOS)

La relación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy es de las más inestables y polémicas del mundo del espectáculo y es que han terminado y regresado en diferentes oportunidades.

Los actores tuvieron dos hermosos hijos Christopher y Kailey, pero nunca se casaron, y este año se separaron de forma definitiva.

En redes siempre han asegurado que Elizabeth le soportó mucho al actor, pues le habría sido infiel en diferentes oportunidades, y ella lo “aguantó” para que no la dejara.

Sin embargo, en febrero de este año la famosa publicó un mensaje muy contundente en el que pidió que ya no atacaran a William ni opinaran sobre su relación.

Te recomendamos: William Levy da duro golpe a Elizabeth Gutiérrez y confiesa por qué nunca se casó con ella

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Siempre le voy a agradecer a William que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona. No lo agradezco!!.. él es el padre de mis hijos el hombre más importante!!”, dijo la actriz.

Y parece que finalmente ha superado la situación y se ha mostrado más fuerte que nunca, sorprendiendo a sus seguidores.

Elizabeth Gutiérrez se muestra más fuerte y feliz que nunca tras separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez recuperó su confianza y poder tras su ruptura con William Levy, y se mostró hermosa con una mirada fuerte y un hermoso vestido rosado.

Además, escribió una frase poderosa con la que da mensaje de amor propio y deja claro que se siente poderosa, “siempre de frente 💞”.

A través de sus redes también publicó algunas fotos en las que se muestra feliz y plena, con un look muy chic con jeans, top, blazer blanco, y tacones.

En la foto se ve con una enorme sonrisa, que finalmente recuperó tras estar soltera y recordar lo mucho que vale.

También se ha mostrado haciendo ejercicios, dejando claro que se siente bien consigo misma y está enfocada en su bienestar.

“Si nos caemos… nos levantamos y volvemos a intentar” , fue el mensaje que escribió en el video haciendo ejercicios, enviando un gran mensaje.

Te recomendamos: El hijo de William Levy tiene 16 y es el clon de su papá: tienen la misma sonrisa de galán

Elizabeth Gutiérrez deja claro que una ruptura no es el fin del mundo, lo más importante es levantarte, salir adelante, no dejar que nada te detenga, y siempre llegará quien te valore y merezca.