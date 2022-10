Lucero admite que no le fue mal en la convivencia con Mijares: “No quiero repetir la experiencia” Instagram @luceromexico

Lucero y Manuel Mijares tienen más de una década divorciados y dos hijos en común. La vida los unió nuevamente, pero de una manera distinta, a través de la música con su gira de conciertos ¡Hasta que se nos hizo!.

Los fans ven tanta química entre ellos que insisten en la posibilidad que renazca el amor y vuelvan a ser pareja.

Pero ya sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, están grandes y los cantantes tienen sus vidas por separados con otras parejas: en el caso de Lucero, con el empresario Michel Kuri y Manuel, con Pita de la Vega, reseñó el portal Quién.

“¿Tan mal la pasaste?”

Pero en uno de los conciertos que ofrecieron como parte de su tour, la Novia de América decidió aclarar las razones por las que no volvería a casarse con el papá de sus hijos. Lo hizo en una pausa del espectáculo cuando la cantante se disponía a tomar la guitarra para tocar el tema Tácticas de guerra:

“No te pasa eso de cuando dicen ‘Ay, yo creo que ya van a volver’. Y nosotros ‘¡No, espérate!’”. Mijares sorprendido le replicó: “Es que, ¿tan mal la pasaste?”, Lucero, entre risas, respondió: “No, la pasamos muy bien, pero no así como para repetirlo otra vez”.

El publico emocionado aplaudió y Lucero aprovechó el momento y expresó: “¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino”.

“Todas esas cosas yo las hacía, yo trapeaba, yo cocinaba, ¿verdad, Fernando Fiore? Te estoy viendo, ¿verdad que sí?”, preguntó la cantante.

Si hago quesadillas, no sería tan guapa

Pero al parecer a Lucero no se le da bien las labores del hogar y Mijares apuntó: “Tú eres testigo de que no movía un dedo, eh”.

“Ay, si yo alguna vez te hice quesadillas y aunque no te hiciera quesadillas, ¿verdad que soy bien buena gente? Además, Manuelito, no se puede estar así muy guapa y muy preciosa y haciendo quesadillas”, agregó Lucero, quien de manera jocosa dejó claro que ambos se profesan respeto y mantienen una muy bella amistad.

Cada uno hizo su vida, están felices con sus parejas y disfrutan del éxito de esta gira de conciertos. Sus hijos están grandes y cada uno siguiendo su carrera profesional. Es una familia que ha superado muchas cosas y que hoy esta satisfecha del camino recorrido y son ejemplo de que el amor puede surgir de otra forma.