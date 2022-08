Lucero y Mijares: Conoce la canción que el ex esposo le canta a la interprete y que le incomoda

Lucero y Manuel Mijares han construido una muy bonita amistad de respeto y cariño mutuo, tras estar casado por 14 años, tener dos hijos, José Manuel y Lucerito y luego divorciarse.

Ambos son ejemplos de que, pese a la separación, la familia es importante mantenerla unida y que se puede compartir la vida profesional sin peleas ni contratiempos.

Bajo esa premisa de respeto y cariño, ambos cantantes decidieron emprender una gira que lleva por nombre “Hasta que se nos hizo”.

Para quienes han tenido la oportunidad de disfrutarlos comentan lo maravilloso que se siente verlos juntos de nuevo, escucharlos cantar y contar anécdotas que generan mucha emoción.

“¡Ya córtale mi chavo!”

Una de las canciones que pide el público a Mijares es “Si me tenías”, tema que ha confesado Lucero en los conciertos y en una reciente entrevista que no le gusta; sin embargo, a veces lo acompaña.

En una entrevista al programa Sale el Sol, la “Novia de América” explicó que ella suele hacerle bromas y comentarios irónico a Mijares cuando interpreta la canción.

Aseguran algunos que el cantante se lo dedicó a Lucero, pues salió justo cuando estaban en pleno divorcio, reseñó Milenio.

“Hacemos bromas cuando él de repente canta esas canciones que a mí no me gustan como ‘Si me tenías’, y entonces la gente se pone feliz porque algunos dicen que sí les gusta, otros que no, otros dicen que sí la cante, otros que no”, dijo Lucero entre risas.

En algunas oportunidades ella accede y la cantan juntos, pero en otras le dice: “‘ya córtale, mi chavo’”.

¡Beso, beso!

Obviamente en cada concierto el público le pide “beso, beso”, pero ella y Mijares se preguntan al unísono, “¿por?”.

“La mayoría entiende muy bien que cuando hacemos bromas, obviamente es eso, es broma, y es con ganas de que la gente se entretenga, se divierta”.

Lo cierto que esta pareja, ahora profesional, está arrasando en cada concierto y prometen continuar la gira para deleitar a su público que está encantado.

“Nos fue muy bien en las dos anteriores, en junio, entonces ahora se abrió esta tercera fecha”, dijo.