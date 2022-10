‘La Divina Comida México’: los famosos competirán para ser los mejores chefs y anfitriones

HBO Max está de manteles largos con la llegada de La Divina Comida a su catálogo. Se trata de un nuevo reality show que promete dejar a todos babeando, literalmente, con las deliciosas cenas que estarán preparando y degustando los famosos en cada episodio.

Las competencias de cocina han tenido un gran auge en los últimos años pero esta contienda promete ser diferente ya que podrás ver a tus artistas favoritos como nunca antes.

El programa está compuesto por cuatro grupos en los que los famosos compiten entre sí para ser el mejor o la mejor anfitriona. El primero está compuesto por Belinda, Manu Nna, Verónica Toussaint y José Ángel Bichir. El segundo cuenta con Karol Sevilla, Margarita La Diosa de la Cumbia, Carlos Gatica y Michelle Rodríguez. El tercero tiene a Emmanuel, Rafael Márquez, Itatí Cantoral y Faisy. Finalmente en el cuarto grupo están Alex Lora, Dulce María, María León y Erik Rubín.

La divina comida HBO Max

En entrevista con Nueva Mujer, los participantes hablaron de lo que ha significado ser parte de un proyecto como este y compartieron algunos de los secretos detrás de sus mesas.

“Estuvo bien bonito, creo que fue una experiencia bien padre para todos. Mínimo a los de mi mesa nos daba miedo porque normalmente nos presentamos ante el mundo como personajes, trabajando y esto es como una cena entre amigos. Y hasta cierto punto da inseguridad porque no sabes cómo comportarte así ante las cámaras”, reveló Carlos Gatica sobre la premisa de reunirse con otras celebridades para que se muestren al natural, en lo más íntimo de sus espacios.

La Divina Comida HBO Max

“En el no intentar pretender la pasamos increíble, fue como si nos conociéramos de mucho tiempo. Cotorreamos muy a gusto. Abrir las puertas de tu hogar así, es bien padre”, agregó Michelle Rodríguez, quien además aseguró que todo lo que hizo y preparó para su grupo fue con todo el amor.

Alguien que definitivamente ha sorprendido en esta dinámica ha sido Rafael Márquez pues el público está acostumbrado a verlo en la cancha, donde se ha ganado el reconocimiento como uno de los mejores futbolistas mexicanos.

Su grupo en La Divina Comida está compuesto por cuatro personas con trayectorias completamente diferentes entre sí.

La Divina Comida HBO Max

“Fue una de las cosas que quizá me llamaron más la atención y lo que me gustó para atreverme a hacer esto porque realmente es la primera vez que hago algo de este formato fuera del fútbol”, reveló. “La gente me conoce como futbolista y no como persona”.

Eso sí, el llamado Kaiser de Michoacán confesó que aunque se divirtió mucho en el show, sintió la presión de ser el mejor anfitrión. “Al final no deja de ser una competencia y como mi mentalidad siempre ha sido muy competitiva obviamente intentaba seducir, gustar, que se la pasaran bien los invitados para poder tener una buena puntuación”.

La participación de Alex Lora también promete episodios llenos de diversión y anécdotas que sorprenderán a los fans. El intérprete de Triste Canción señaló que el encanto detrás del programa está en que todo fue “sin maquillaje”.

“Nada de lo que vas a ver en La Divina Comida es actuado. Nada es preparado, todo es espontáneo. Realmente fue sin maquillaje, cada quien se desenvolvió y cotorreó como somos los mexicanos; nos gusta echar relajo”, aseveró.

Asimismo confesó que el poder estar con otras personalidades del espectáculo que ya conocía pero con las que no había convivido fue su parte favorita. “Se te pasa el tiempo de volada. Quienes vean La Divina Comida se van a divertir mucho”, aseguró.

Al preguntar sobre el significado que tiene la comida en la vida, José Ángel Bichir confesó que su madre siempre transmitió su amor a través de ésta, razón por la que es muy importante para él.

La Divina Comida HBO Max

El actor de Sexo, pudor y lágrimas aseguró que la dinámica en su equipo estuvo llena de sorpresas. “Me gustó mucho la experiencia. Lo volvería a repetir muchas veces. A Beli ya la conocía pero a Manu Nna y Verónica no. Hay quienes en mi mesa se esforzaron mucho y fue muy divertido. Me quedé con ganas de que continuara esta experiencia y sé que la gente lo va a disfrutar mucho. Me da hambre de acordarme de los platillos. Esta serie va a estar deliciosa”.

Será a partir del 27 de octubre que estas celebridades abrirán las puertas de sus hogares para deleitar a sus invitados (y a los fans) con sus menús y las conversaciones y confesiones más inesperadas.