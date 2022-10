Jada Pinkett y exesposa de Will Smith ¿amigas o enemigas?: así es su verdadera relación

Así es la relación de Jada Pinkett y exesposa de Will Smith: ¿se aman o se odian? Instagram @willsmith / @shereezampino

Will Smith y Jada Pinkett tienen un matrimonio de 25 años donde han vivido altos y bajos, y en los últimos meses su relación ha ido empeorando.

Aunque muchos fans le piden al actor que se divorcie de Jada porque no lo valora, aún siguen juntos, a pesar que se les ha visto pocas veces juntos y muy poco románticos.

Sin embargo, recientemente Jada Pinkett y Sheree Zampino, la exesposa de Will se reunieron en una entrevista muy sincera e inspiradora en el programa Red Table Talk.

Fue allí donde hablaron de su relación y dejaron ver lo bien que se llevan, y hasta se consideran como familia.

Jada Pinkett Smith y exesposa de Will Smith: así es la relación que tienen

Jada Pinkett y Sheree Zampino dejaron claro que tienen una relación amistosa ahora , aunque al principio no fue así, y les costó llegar a este punto en el que están.

“Hemos desarrollado una hermandad muy agradable, pero no ha sido fácil en el camino. A veces tuvimos que fingir para lograrlo. Tratar de tener una familia mezclada y no tener realmente un modelo de eso fu difícil. Realmente tuvimos que resolverlo en el camino”, dijo Jada.

Al principio tuvieron desacuerdos, que pensaron que nunca superarían, e incluso Jada confesó que en algún momento llegó a cruzar la línea con Sheree.

“Me imagino que definitivamente necesitó un poco de perdón de su parte porque puedo recordar algunas veces en las que realmente crucé la línea”, admitió Jada.

Una vez tuvieron un incidente que dificultó su relación, pues involucró al hijo mayor de Will Smith con Sheree, Trey.

“Literalmente entré a la casa solo para dejarlo (a Trey), y tan pronto como entré, Jada dijo: ‘Escucha, tenemos que hablar sobre su comportamiento’, y yo dije: ‘Ve a buscar a su papá, por favor’”, dijo Sheree riendo, aunque en ese momento causó mucha tensión.

Sin embargo, ambas hallaron la madurez y ahora son grandes amigas, cómplices, y hasta se consideran familia, llegando a convivir en diferentes fechas especiales.

Incluso Jada permite que Will viaje con Sheree y no le molesta para nada pues confía en los dos y demuestra su madurez.

Sheree le reconoció a Jada el gran papel que ha desempeñado en la vida de su hijo, tratándolo como si fuera su propio hijo, y que eso es lo más importante para ella.

“Mi único requisito era que trataras bien a mi hijo. Hiciste eso y tu corazón siempre fue recto hacia él, queriendo lo mejor para él”, dijo Sheree.

Jada y Sheree prueban que las mujeres siempre podemos apoyarnos, no importa si se trata de la ex de tu pareja, eso no quiere decir que sea tu enemiga.