Karla Sofía Gascón revoluciona MasterChef Celebrity: presume de un idilio con un famoso productor

La actriz española Karla Sofía Gascón ha dado una batalla dura por la aceptación y el respeto. Es uno de los nombres que acapara los reflectores del reality show de cocina MasterChef Celebrity, donde ha logrado una química casi perfecta con el productor musical, Arturo López Gavito.

Muchos de los espectadores del programa especulan que entre Gascón y Gavito hay una relación amorosa, situación que se han tomado muy en serio, tanto que se llaman esposos.

Los rumores se generaron porque la actriz publicó una foto de un viaje que hizo con Gavito y escribió en su cuenta de Instagram: “Aquí con mi esposo @algavito de vacaciones en Whichita. Le dije que me llevara a la playa, pero como es muy agarrado tan sólo vamos a los lugares que hay en oferta, aunque sea en medio de la nada. A ver si por lo menos hay tiendas y me compra algo de ropa, conociéndole será un chándal. Igualmente le quiero”.

“Me entristece que esta relación esté tan devaluada…. En un principio no era así 😢”, le contestó el experto en música con esta carita de llanto.

De Carlos a Karla una inspiración

Karla Gascón se dio a conocer en México por su papel en la película ‘Nosotros los Nobles’ donde interpretó el papel de Peter Pintado, quien era el novio de Bárbara Noble (Karla Souza). Peter Pintado era un empresario quien decía ser extranjero y quería quedarse con la fortuna de la familia, pero al final resultó ser de Cholula, Puebla.

La famosa es más que una actriz, es la inspiración de muchos por su fortaleza y determinación al tomar decisiones de vida.

Nació hace 50 años en España bajo el nombre de Carlos Gascón y en el año de 2016 inició su proceso de transformación para convertirse en la actriz trans Karla Gascón.

“Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años, lo que pasa que no había tenido la oportunidad de hacerlo, en mi época, en los años 70, era una dictadura, no había posibilidades, no había tampoco nivel médico para poder hacerlo, entonces era imposible planteárselo”, dijo en el programa Ventaneando cuando presentó su libro.

Tiene pareja y no es Gavito

Karla acumula una larga carrera en la actuación que comenzó en 1991 en programas como Crónicas urbanas, Los ladrones van a la oficina, Un chupete para ella, entre otras producciones española. Pero su salto a la fama lo hizo con las película ‘Nosotros los Nobles’, reseñó el portal PorEsto!.

Pero detrás de los reflectores y en su vida privada, Karla deja muy claro que el amor que siente por Gavito es muy grande, los une una muy bella amistad.

La actriz española tiene una relación de varios años con Marisa Gutiérrez, quien es la madre de su hija Victoria Elena.