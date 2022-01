¿Quién es Karla Sofía Gascón?, la actriz trans que participa en ‘Rebelde’ y actuó en ‘Nosotros los nobles’

El estreno del reboot de Rebelde en Netflix ha estado envuelta en comentarios desde los que apoyan la nueva trama a quienes prefieren la original.

Esta nueva generación viene con más inclusión y diversidad, la cual se ve reflejada no solo en sus historias sino también en la elección de su elenco.

La misma contará con actores de distintos países y además, se podrá disfrutar de la participación de Karla Sofía Gascón, una actriz trans que hemos visto en varios proyectos como en ‘Nosotros los nobles’.

Karla interpreta en la serie a Lourdes, la estricta prefecta de la Elite Way School quien está en constante comunicación con los alumnos del colegio, además de la directora, Celina Ferrer, ex alumna de la escuela y una de las mejores amigas de Mia Colucci.

Sin embargo, a muchos les ha surgido la sobre quien es esta actriz y su historia.

Es una española de 49 años que cuenta con una larga carrera en el mundo de la actuación, la cual inicio en 1991.

Dentro de sus trabajos en la televisión española destacan algunos como Crónicas urbanas, Los ladrones van a la oficina, Un chupete para ella, entre otras producciones españolas, así como en telenovelas como Calle Nueva, Isabel, El pasado es mañana y muchas más.

En 2010 empezó su carrera en México cuando trabajó en diversas telenovelas como Corazón Salvaje, Una familia con suerte, Hasta el fin del mundo e incluso participó en la serie El señor de los cielos.

Su gran despegue a la fama lo alcanzó con Nosotros los Nobles, película mexicana en la que dio vida a Peter.

Aunque por mucho tiempo se conoció como Carlos Gascón, en el 2018 reveló que era una mujer trans y pidió que la comenzaran a llamar como Karla Sofía Gascón.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”, dijo en entrevista con Venga la Alegría, en la que aclaró que siempre se identificó como mujer.

— Karla Sofía Gascón