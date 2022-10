¿Bikini de la venganza?: Claudia Martín utiliza una sexy prenda en sus vacaciones con su novio

Claudia Martín ha estado en el ojo del huracán recientemente, esto debido a la reciente boda de quien fuera su exesposo, el productor Andrés Tovar y la actriz de ‘Oscuro Deseo’ Maite Perroni, donde asistieron diversas figuras del medio del espectáculo, entre sus compañeros de ‘RBD’ y otras figuras con las que la cantante ha compartido pantalla.

Mucho se rumoró sobre que la actriz habría descubierto la relación que el productor sostenía con Perroni mientras aún estaban casados, desatando una serie de controversias y desencuentros que terminaron involucrándola en un tema mediático junto a su ex pareja y la RBD.

¿Claudia Martín utiliza un bikini de la venganza en sus últimas vacaciones?

Claudia Martín se aleja de todo el asunto mediático que revivió luego de la unión entre Andrés Tovar y Maite Perroni, quien durante ese momento, la propia actriz habría compartido una historia que quizá hizo referencia a la infidelidad del productor con una imagen que contenía un texto en inglés: “Don’t worry too much, everything will fall into place”, (“No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”)

Posteriormente, la actriz decidió liberarse de las controversias en unas vacaciones bien merecidas junto a su novio Hugo Catalán

Más feliz y enamorada que nunca, así lució Claudia Martín durante sus vacaciones en la playa junto al actor Hugo Catalán, donde se les vio disfrutando de lo lindo, entre cafeterías, cenas, paseos y spots estadounidenses.

Su novio aprovechó la ocasión para sacar su cámara y fotografiar a su novia, de quien dijo “Lo traía en las nubes” luego de que la actriz compartiera una publicación de ella en un avión rumbo a su destino vacacional.

En la foto, su novio captó la belleza de Claudia Martín, donde se pudo ver un look de bikini en color beige que dejaba al descubierto su abdomen, en conjunto con un short blanco.