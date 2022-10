De Aislinn Derbez a Claudia Martin: ellas prueban que un mal de amores no es el fin

Las mujeres vivimos bajo la constante presión de tener una vida perfecta. Desde siempre nos han hecho creer que el “felices por siempre” está en una pareja y que si las cosas no funcionan, estamos condenadas a la soledad.

Pero mientras que nos enseñan que un divorcio o separación es igual a un fracaso, en realidad es una gran oportunidad para que se abran nuevos caminos y se fortalezca el amor propio.

Aislinn Derbez ha sido una de las famosas que nos ha dado grandes lecciones sobre cómo un mal de amores no es el fin. La actriz siempre ha sido muy transparente sobre lo que vivió con su separación de Mauricio Ochmann.

Recientemente Aislinn habló de cómo el divorcio fue un aprendizaje y aseguró que no había arrepentimientos ni por la separación ni por lo vivido cuando eran pareja.

“Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más yo creo que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo. No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que [fue] inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión, hay que respetar al que toma la decisión”, contó.

La famosa también sorprendió a los fans al mostrar que pasó unas divertidas vacaciones al lado de su hija Kailani y su ex. A través de las redes sociales de ambos hemos sido testigos de la buena relación que aún mantienen y de cómo son capaces de dejar cualquier diferencia al lado con tal de ver a su hija feliz, lo que a su vez hace que ellos sean felices.

Claudia Martín también pasó por momentos muy difíciles con la infidelidad de su ex marido, Andrés Tovar. El productor habría iniciado una relación con Maite Perroni cuando aún estaba casado con Martín.

“Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”, dijo en una entrevista.

Tras un año de cuestionamientos y luego de la boda de Perroni y Tovar, Claudia Martín dejó claro que todo este tiempo ha trabajado en sanar, así como en su carrera artística y en fortalecer su relación con el actor Hugo Catalán.

Michelle Renaud dejó claro que ni las malas experiencias en el amor ni las rupturas son razón para detenerse. A lo largo de los años, la actriz ha aprendido a ver con madurez que el que una relación no funcione, no significa que no tengas oportunidad de probar algo nuevo y encontrar felicidad en otros lados.

Pese a que su relación con Danilo Carrera iba viento en popa, no compartían planes a futuro. Mientras que la actriz siempre dijo que quería tener más hijos, para el actor no era una prioridad. Esto los llevó a tomar la decisión de separarse para poder enfocarse en sus proyectos personales. ¿La lección? Nadie es responsable de las emociones del otro ni se puede obligar ni retener a quien no quiere quedarse.

Hoy Michelle es feliz al lado de su hijo Marcelo y está sumando nuevos proyectos. Además, le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de Matías Novoa.