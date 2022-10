Lucero habla sin censura de la gran química que siempre tuvo con Fernando Colunga

Lucero y Fernando Colunga sin duda marcaron la televisión mexicana con sus protagónicos en telenovelas como Alborada y Soy tu dueña.

Ambos han forjado una amplia trayectoria artística respetable, ganando el reconocimiento del público de habla hispana. Y aunque cada uno también tuvo sus proyectos por separado, es innegable que siempre mostraron una gran química como pareja en la pantalla chica.

Mucho se ha dicho sobre Fernando Colunga y su personalidad explosiva que lo llevó a alejarse de los reflectores y a ser uno de los actores más difíciles con quien trabajar sin embargo, Lucero ha dicho en varias ocasiones que es muy profesional.

La cantante aseguró que él es muy exigente, razón por la que siempre se verá un resultado impecable en cada proyecto en el que participa.

“Cuenta mucho tener un compañero de trabajo como es Fernando, que trabajamos muy a gusto juntos, una pareja actoral que habla el mismo idioma que tu, que tenga respeto, que tenga profesionalismo”, dijo en uno de los episodios de su podcast Lucero.

Durante la cuarentena, Lucero aprovechó el alcance de sus redes sociales para contar historias de su carrera artística y en varias ocasiones mencionó al actor. Fue en una de las conversaciones virtuales con los fans que la actriz habló de su experiencia con él en Soy tu dueña.

“Fue una novela muy especial para mucha gente y para mí. Esta novela llegó a mí porque el productor Nicandro Díaz me la ofreció y me venía perfectamente bien”, dijo. “Fernando Colunga es ese gran amigo con el que compartí tantas y tantas escenas a lo largo de esa novela”.

Y agregó: “Es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera muy exitosa, porque, creo yo, pone el mil por ciento en todo lo que hace”.

Lucero siempre ha mostrado gran transparencia al hablar de los besos que se daba en pantalla con Fernando Colunga. Ella aseguró que las escenas románticas con él no era un problema para ella pues siempre ha habido una gran confianza entre ambos y son muy profesionales.

“Fuimos grandes compañeros. La verdad no es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real, sí se vuelve un poquito complicado, sobre todo, al principio de una grabación”, detalló. “Pero a mí se me facilitaba con Fernando porque siempre fue respetuoso, disciplinado y dedicado, pero como lo digo, con profesionalismo”, dijo sincera.

La química que tenían era tal que los fans pedían que fueran pareja sin embargo, Lucero nunca “cayó rendida” ante el actor.

En otro de los episodios de su podcast, la llamada “Novia de América” fue contundente al decir que no cree en los amores que traspasan la pantalla: “Yo siempre he pensado que es recomendable no tener una relación personal o no desarrollar una relación con un actor o alguien con quien estés trabajando porque es algo ficticio”.