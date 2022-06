Recuerda todas las telenovelas en las que ha actuado Lucero

Con más de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, Lucero ha logrado consagrarse como una de las artistas más exitosas, queridas y respetadas del mundo del espectáculo latinoamericano.

Cuando apenas tenía 10 años de edad hizo su primera aparición en la televisión. De inmediato, “Lucerito” se hizo con el corazón de la audiencia gracias a su talento, desparpajo y carisma.

Desde entonces, la “Novia de América” creció para consolidarse como actriz y cantante lanzando numerosas producciones discográficas y actuando en varias producciones, especialmente, novelas.

Las telenovelas en las que ha actuado Lucero

A continuación, recordamos todas las telenovelas en las que ha actuado Lucero a lo largo de su ilustre carrera en el medio artístico mexicano.

Chispita

Con apenas 13 años de edad, Lucero debutó en las telenovelas como protagonista de Chispita con Angélica Aragón entre los años 1982 y 1983. Gracias a su actuación en el exitoso proyecto, cautivó por completo a las audiencias y su carrera despuntó.

Cuando llega el amor

Casi una década después, en 1990, la artista regresó a los melodramas convertida en toda una jovencita para protagonizar el icónico teledrama Cuando llega el amor con el galán Omar Fierro.

Al finalizar este proyecto, en donde también cantó el tema principal, se enfocó en su música y no volvió a las novelas sino hasta tres años más tarde para encabezar Los parientes pobres con Ernesto Laguardia.

Lazos de amor

En 1995, Lucero hizo historia al encarnar con maestría a las trillizas María Guadalupe Salas, María Fernanda y María Paula Rivas Iturbe en la exitosísima telenovela Lazos de amor.

Con su actuación protagónica en este clásico de los melodramas bajo la producción de Carla Estrada para Televisa, la luminaria se ganó la ovación del público y se consagró como actriz.

Tras este proyecto, la histrionisa siguió protagonizando telenovelas de manera esporádica, tales como Mi destino eres tú (2000) y el teledrama de época Alborada (2005-2006). Por su desempeño en este último, la famosa ganó un premio Emmy Internacional en la categoría mejor actriz.

Mañana es para siempre

En el año 2008, Lucero volvió a probar ser una de las mejores actrices en la historia de las novelas mexicanas con su personificación de la temible villana Bárbara Greco en Mañana es para siempre.

Gracias a su magnífica interpretación, a pesar de tratarse de una perversa antagonista, la famosa se robó el show en el melodrama y se ganó un puesto entre las villanas de novelas más memorables.

Soy tu dueña

Un par de años después, la mamá de José Manuel y Lucerito se anotó otro éxito protagonizando la emocionante telenovela campirana Soy tu dueña con Fernando Colunga en el año 2010.

La producción, en donde derrochó química con Colunga, es una de las más exitosas de las últimas décadas en la televisión mexicana.

Tras este teledrama, Lucero no volvió a las pantallas sino hasta dos años después con una participación en la novela Una familia con suerte.

Por ella soy Eva

También en 2012, la intérprete de Electricidad volvió a fascinar al público con su actuación protagónica en el melodrama Por ella soy Eva junto a Jaime Camil.

Luego de su trabajo en esta trama producida por Rosy Ocampo para Televisa, se alejó de las telenovelas hasta 2016 cuando hizo una aparición especial en la brasileña Carinha de Anjo.

Desde entonces, Lucero no ha regresado a los melodramas pese a que sus fans claman su regreso a la pantalla chica. Al respecto, la artista se abrió en una entrevista a TVyNovelas en 2021.

“En cuanto a las telenovelas, pues tendrán que escribir una que me guste, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ‘¿Otra vez lo mismo?’. Eso ya no. Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte”, develó la empresaria de ahora 52 años.