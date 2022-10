Cameron Díaz nos enseñó que el éxito es subjetivo: dijo que su “paz” está fuera de Hollywood

Películas taquilleras, nominaciones a importantes premios y un reconocimiento internacional, la carrera de Cameron Díaz como actriz estuvo llena de triunfos, sin embargo, después de una larga trayectoria, decidió que era más feliz alejada del ojo público.

Durante una conversación con Gwyneth Paltrow para la serie digital de Paltrow, ‘In Goop Health: The Sessions’, la famosa protagonista de “La máscara” reveló cómo su salida de Hollywood impató su vida de forma positiva.

“Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida”, reveló la actriz sobre la decisión que tomó hace algunos años.

La famosa explicó que su carrera había consumido todos los aspectos de su vida y no tenía tiempo para enfocarse en sus facetas más personales.

“Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es muy agotador. Realmente no dejé ningún espacio para mi vida personal”, reveló.

Para muchos, su salida absoluta del mundo artístico podría parecer algo radical, sin embargo, cuando fue cuestionada sobre su experiencia, solo dejó ver aspectos positivos.

“Paz. Tengo paz en mi alma. Porque finalmente me estaba cuidando a mí misma... Ahora me siento con los pies en la tierra y me siento ligera”, reveló.

¿Cameron Díaz volverá a la actuación?

Aunque Cameron disfruta mucho su vida lejos de las cámaras, su pasión por la actuación es real, de modo que regresará a su carrera, pero de una manera mucho más equilibrada.

La noticia es emocionante para todos los fanáticos, quienes esperan que su próxima cinta sea u éxito rotundo.

La intérprete formará parte de la película “Vuelta a la acción”, que es una de las grandes apuestas de Netflix dentro de su calendario de estrenos próximos.

En esta cinta, Cameron trabajará junto a Jaime Foxx.

“He hecho dos películas con él. Es tan profesional y tiene tanto talento que lo hace todo fácil. Sé que el hecho de poder trabajar con él será muy divertido”, reveló la actriz.

El gran regreso de la famosa la mantiene emocionada y también nerviosa, pero lo que es seguro es que disfrutará al máximo su proceso.

“Es un proceso. Simplemente volví a caer en él. Se siente un poco diferente (..) Estoy nerviosa porque tengo que escuchar a Jamie. Es como un caballo de carreras y solo quiero ser capaz de apoyarle en el camino”, dijo en una entrevista con Jimmy Fallon.