Cameron Díaz regresará a la actuación tras largo retiro por su maternidad y esto es lo que se conoce

Cuando llega la maternidad el mundo de cualquier mujer se transforma por completo y esto fue lo que ocurrió con Cameron Díaz, quien decidió pausar su exitosa carrera como actriz para disfrutar de su momento como madre primeriza cuando tuvo a su hija a los 47 años.

Ahora, parece que la famosa está lista para volver a estar frente a las cámaras, ya que fue elegida para protagonizar una cinta de comedia junto a Jamie Foxx para el catálogo de Netflix.

Foxx fue el encargado de confirmar la noticia, ya que publicó una llamada que tuvo con la actriz.

“Estoy nerviosa pero no sé cómo hacer esto. ¿Sabes?”, dijo la famosa. Además, Netflix había compartido un tuit en el que anunciaba que Díaz está “des-retirándose oficialmente”.

Sin embargo, son pocos los detalles que se conocen sobre la nueva cinta, ya que Netflix se limitó a compartir solo el nombre del proyecto, el cual tendrá el título de “Back in Action” (Vuelta a la acción), un nombre perfecto para el gran regreso de la artista.

La famosa anunció su retiro en 2018 después de haber sido la mejor pagada de la industria y teniendo éxito en cintas como “My Best Friend’s Wedding”, “There’s Something About Mary”, “Charlie’s Angels” y “Shrek”.

El regreso de Cameron Díaz mantiene a todos emocionados

Todos los fanáticos esperan el gran regreso de la famosa y es que no solo se alejó de la actuación, sino que optó por llevar una vida mucho más discreta.

Sin embargo, recientemente se ha animado a compartir un poco más de sí misma y fue así como la vimos posar junto a una de sus mejores amigas, Drew Barrymore, quien compartió una fotografía junto a ella en Instagram.

No sería extraño ver cómo Díaz vuelve poco a poco a entrevistas, eventos y mucho más, ya que todo indica que su regreso podría ser otro gran éxito de su carrera.