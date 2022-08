5 famosas de 40 y 50 que le dijeron “no” al bótox y lucen sus arrugas: sus fotos más impactantes

El bótox y rellenos se han convertido en el procedimiento favorito de todas las mujeres cuando quieren que las arrugas no se noten, pero muchas famosas están en contra de ello.

Todos pensarían que las famosas viven inyectándose bótox en el rostro para disimular los signos de la edad, pero no todas están de acuerdo con ello, de hecho, muchas han expresado su rechazo.

Y es que no creen que sea necesario disimular las arrugas, ni ocultarlas, sino abrazar los cambios y aceptarnos como somos, dando una gran lección de amor propio.

Famosas que han expresado su rechazo al bótox y nos enseñan a amarnos al natural

Jennifer Garner

Jennifer Garner es una de las celebridades más hermosas que a sus 50 se mantiene tonificada y rejuvenecida. Sin embargo, no se libra de las arrugas, pero esto no la acompleja.

Recientemente expresó su rechazo total al bótox, e incluso dijo que es algo que les enseña a sus hijas.

“Mírate menos al espejo y ten cuidado cuando se trata de inyectar algo en tu cara. Sea muy, muy increíblemente juicioso y espere el mayor tiempo posible para agregar cualquier cosa. Todos nos miramos a la cara más de lo que solía hacerlo la gente, y eso no te hace ningún bien. Te obsesionas con los cambios o cómo arreglar algo en tu cara”, dijo la actriz, enviando un gran mensaje de aceptación.

Drew Barrymore

La actriz Drew Barrymore luce sus arrugas con orgullo a sus 47 años, y deja claro que nunca se ha inyectado bótox ni le gustaría hacerlo.

“Nunca me he hecho nada en la cara y me gustaría tratar de no hacerlo. Me conozco. Soy una persona altamente adictiva. Vamos a envejecer, las cosas van a ir mal y está bien y es parte de la vida y me siento más humano y más vulnerable cada año de mi vida, pero también sé cómo apreciar cada año más y más”, dijo Drew enseñando a amar los signos de la edad.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston presume su belleza natural a sus 53 con orgullo y sinceridad, y también ha expresado estar en contra de inyectarse el rostro.

“Distorsiona absolutamente las caras de las personas y terminas teniendo el efecto contrario. Pareces mayor, en mi opinión, cuando no puedes moverte y no dejas que tus expresiones naturales se salgan con la suya”, dijo Jennifer en una entrevista a Instyle.

La famosa constantemente se muestra sin maquillaje en redes, dejando claro que se ama como es, y no intenta ocultar sus arrugas.

Cameron Díaz

Cameron Díaz sí se inyectó bótox para disimular las arrugas, pero no le gustó el resultado, por lo que dijo que jamás lo volvería a hacer.

“Probé bótox antes, donde era como un pequeño toque de algo. Cambió mi rostro de una manera tan extraña que dije: ‘No, no quiero ser así’. Prefiero ver mi rostro envejecer que un rostro que no me pertenece en absoluto”, dijo la famosa, dejando claro que ahora se ama y se acepta.

Aunque la llamen “vieja”, la famosa se muestra al natural en sus redes a sus 49, dejando claro que no se avergüenza de sus arrugas ni intenta ocultarlas.

Jennifer López

Muchos piensan que Jennifer López ha recurrido al bótox para lucir radiante a sus 53, pero la verdad es que nunca ha recurrido a ello para disimular las arrugas.

“Soy real. Nunca he tenido Botox hasta el día de hoy. Yo no soy esa persona. No tengo nada en contra de que la gente haga eso; simplemente no es lo mío… No estoy diciendo que algún día no lo haré, pero aún no lo he hecho”, dijo JLo, dejando claro que sí cuida su piel, de hecho, su línea JLo Beauty es para ello, pero nunca se ha inyectado el rostro.