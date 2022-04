“Tengo que vivir más”, Cameron Díaz habla de la presión de ser mamá a sus 49 años

Cameron Díaz vive uno de los mejores momentos de su vida a sus 49 años, lejos de Hollywood y en su faceta de mamá y exitosa empresaria con su vino Avaline .

La famosa se retiró oficialmente en el 2014, para dedicarse a una vida más tranquila y llena de paz, y años después se casó con el integrante de la banda Good Charlotte, Benji Madden.

Incluso, en este tiempo de retiro, cambió su decisión de no querer ser madre, y tuvo a su primera hija el 30 de diciembre del 2019, a través del método de vientre en alquiler, quien llegó a llenar su vida de mayor plenitud y felicidad.

Cameron demostró que se puede ser madre después de los 40, enseñando que nunca es tarde, y realmente se siente feliz.

Y es que muchas mujeres consideran que después de esta edad es imposible ser mamá, e incluso, está mal visto por la sociedad, pero no es así y Cameron lo demostró.

Sin embargo, también recientemente habló de los retos y presiones que siente al ser madre a sus 49, demostrando que no todo es perfecto.

Cameron Díaz habla sobre los retos de ser mamá a sus 49

La actriz se convirtió en madre a través del proceso de vientre subrogado, y estos dos años los ha vivido al máximo, tratando de ser la mejor mamá.

Pero, en una reciente entrevista, la famosa expresó que siente una gran presión de ser mamá a esta edad.

“Estoy como haciéndolo en la segunda mitad de mi vida. La única presión para mí ahora es que tengo que vivir para tener 107 años, ¿sabes? ¡Sin presión!”, dijo la actriz, demostrando uno de los retos de elegir la maternidad tardía.

Y es que la famosa destacó que quiere vivir muchos años para poder compartir con su pequeña Raddix, verla crecer, y cumplir sus metas.

Sin embargo, destacó que cuando se es madre a esta edad es porque realmente lo quieres y es una decisión madura y real.

Y aunque no descartó volver al cine, lo ve como algo muy lejano y poco probable, ya que se siente feliz viviendo su vida tal como está.

“No hay una parte de mí que diga: ¡Tengo que ponerme frente a una cámara! No me siento de esa manera y eso no quiere decir que no lo haré algún día. Pero estoy realmente decidida en donde estoy ahora”, dijo la protagonista de La Máscara.