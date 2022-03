Cameron Díaz cuenta la lección de amor propio que le dio su esposo Benji Madden

Cameron Díaz saltó a la fama con su papel de Tina Carlyle en la película La Máscara, al lado de Jim Carrey, en 1994, donde encantó con su belleza, talento y sensualidad.

La actriz tiene una exitosa carrera, donde protagonizó más de 40 de las películas más exitosas de Hollywood como Los Ángeles de Charlie y Locura de Amor en las Vegas.

Sin embargo, la famosa decidió retirarse del mundo del cine, y dedicarse a formar una familia y vivir tranquila y en paz, junto a su esposo, el cantante Benji Madden, con quien tuvo una hija, a quien llamaron Raddix.

La famosa ahora es toda una empresaria, que sacó al mercado su vino vegano y ecológico, Avaline, junto a una de sus mejores amigas.

Con su empresa y su familia la actriz es muy feliz, y se siente en su mejor momento, especialmente al lado de su esposo, quien le ha enseñado a amarse a sí misma.

Cameron Díaz cuenta la gran lección que le enseñó su esposo

Así lo revelo la famosa actriz durante el reciente podcast de la BBC de Michelle Visage, Rule Breakers, donde habló a fondo sobre Benji Madden, con quien se casó en el 2015.

La actriz aseguró que Benji le enseñó una gran lección de vida, por la que le está agradecida y se ama a sí misma mucho más, según indica el portal Independent en Español.

“Él de verdad me enseñó a valorarme mucho más. No lo esperaba, porque creo que recibía mucha validación en otros lugares de todas estas otras maneras. Con nuestro matrimonio, aprendí de verdad cómo ir con todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Fue por completo como, ninguna otra cosa viene antes de esto”, dijo la actriz.

Además, destacó que, para ambos, su familia es lo más importante, y lo que desean es estar juntos siempre, demostrando lo fuerte que es su amor y relación.

“Ambos decimos, ‘no importa’. Sabemos que pase lo que pase, podemos ir y ser solo una familia en cualquier lugar y estamos bien. No necesitamos ninguna de las cosas que tenemos, excepto el uno al otro”, destacó la protagonista de Mujeres al ataque.

Cameron demuestra la importancia de esperar al hombre indicado

Además, destacó que su esposo es un hombre con el que sabe que puede contar siempre, y también es el mejor papá.

“Es un tipo con el que puedo contar. Es hilarante y muy divertido. Y es el mejor padre de todos. Podría llorar, es el mejor”, dijo Cameron.

Así, la actriz nos enseña a ser pacientes, y esperar al hombre indicado, a ese caballero que valga la pena y nos trate como merecemos, y no conformarnos con cualquier patán.

La celebridad se casó después de sus 40 años, y es su primer matrimonio, así que, sin duda, queda claro que supo esperar al amor de su vida y ahora es feliz.

“Lo vi caminar hacia mí y dije: ‘Eh, es sexy, no lo había visto antes’. Pero luego, cuando lo vi, como quién era, eso fue lo que de verdad me hizo decir: ‘Oh, tú, eres especial, eres el indicado, eres el tesoro escondido de mi vida’”, dijo la actriz, dejando claro que debemos esperar al hombre que nos merezca.