Cameron Díaz combina mom jeans con blazer y da clases de moda para mujeres de 40

Cameron Díaz es una de las actrices más famosas de Hollywood que ha conquistado con cada papel que ha interpretado.

A sus 49 años ha protagonizado 30 películas, teniendo una de las carreras más exitosas, de la que se ha alejado un poco para dedicarse a la maternidad.

Y es que hace dos años tuvo a su primera hija, Raddix, y se ha alejado de las pantallas para vivir esta experiencia en casa con su familia.

También ha demostrado que es una mujer poderosa y emprendedora, que sacó su propio vino Avaline, junto a su mejor amiga, Katherine Power.

Y además, es todo un icono de la moda, que encanta con cada look que lleva, y con el que impone tendencias para mujeres de 40 o más.

Cameron Díaz da clases de moda con jeans y blazer

La protagonista de La Máscara llevó un look muy elegante y moderno a la vez, que todas las mujeres de 40 pueden copiar.

Cameron llevó unos mom jeans celestes que combinó con un bodysuit blanco y un blazer en el mismo tono, dándole un toque chic a su look.

Este look es perfecto para una tarde con amigas, para el trabajo, una cita, e ir al cine, y puedes complementarlo con tacones o tenis perfectamente, dependiendo la ocasión.

“Me encanta su look de empresaria”, “que hermosa Cameron, la amo”, “es una diosa, todo lo que se pone le queda bien”, “amo este atuendo, es muy elegante”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la famosa lleva jeans en looks casuales y modernos, dando lecciones de estilo.

La famosa llevó unos mom jeans con una camiseta gris para estar en casa mientras preparaba comida, y lo puedes completar con tenis o mocasines.

Además, lució unos jeans en un look chic y cómodo con suéter negro, camisa oversize de mezclilla y zapatillas verdes.