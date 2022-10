“No fue culpa tuya”: Shakira deja misteriosos mensajes sobre su ruptura y dividió opiniones

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación en junio cada uno ha estado enfocado en comenzar una nueva vida lejos del otro. Aunque aún queda en duda qué pasará con la custodia de sus hijos Sasha y Milán, es claro que la guerra seguirá un tiempo más.

Y es que luego de meses en silencio, Shakira incendió las redes sociales tras liberarse una entrevista con Elle en la que habló de sus emociones respecto a lo ocurrido con Piqué.

“Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, sentenció.

A lo largo de la entrevista, la colombiana soltó frases que sin duda han servido de inspiración para muchas mujeres que han enfrentado una decepción y que se mantienen firmes a pesar de la tempestad.

Ahora, Shakira ha desatado gran desconcierto en redes sociales al publicar dos frases en su cuenta de Instagram.

“No fue tu culpa”

Ésta fue la primer frase que publicó la intérprete de Día de enero y que dividió opiniones pues sus seguidores comenzaron a cuestionar si estaba “perdonando” a Gerard Piqué.

“Déjalo de disculpar si fue culpa de él”. “Claro que si fue culpa de Él!”. “Esto me huele a Sarcasmo Nivel shakiraaaaaaaa!!!”. “Cómo que ‘no fue tu culpa’?? si te refieres a Pique es obvio que fue su culpa”. “Déjalo de disculpar, sí fue culpa de él”. “Estoy segura que se refiere a ella misma reafirmando que no fue su culpa que el otro la engañara”. “Imagino algo así, tipo: “No fue culpa tuya. Sino mía por no patearte cuando podía””, expresaron.

En la siguiente publicación se lee la frase: “Ni tampoco mía”

La bomba estalló con la segunda frase pues se reforzó la teoría de los fans sobre una nueva canción. “Se viene un Antología 2.0″. “Todos pensando que es un mensaje para su ex y claramente es un temazo”. “A ver amiga, si fue culpa de él !!!!!”.”Se viene la shaki romántica otra vez”. “Ella se pega unas inspiradas cuando quiere, pero sobre todo cuando le pasa algo en el amor”. “Shakira anda inspirada, necesito que vuelvan las baladas y esto me da esperanza”, se lee en los comentarios.

En un tercer mensaje se lee: “Fue culpa de la monotonía”, algo con lo que muchos fans que ha pasado por una ruptura se identificaron.

Shakira se ha inspirado en sus amores y desamores para escribir las canciones más poderosas

En 1996 Shakira lanzó ‘Antología’, canción que se dice le dedicó al empresario Oscar Ulloa, su amor de la adolescencia con quien incluso vivió.

El nombre de Antonio de la Rúa está detrás de otras de las tres canciones más populares de la colombiana: ‘Día de enero’ , ‘Lo que más’ y ‘Underneath your clothes’

La historia con de la Rúa fue devastadora para la cantante pues este terminó abandonándola tan sólo dos semanas antes de la boda. Aunque siguieron trabajando de cerca como socios, el argentino la soprendió con una demanda por 78 millones de euros por su trabajo como representante. La cantante ganó y rompió relación de manera definitiva.

Desde que los rumores de separación con Gerard Piqué comenzaron, los fans aseguraron que ‘Te felicito’ está en realidad dedicada a este. Así que ahora que se ha confirmado que fue una ruptura por infidelidad, seguramente tendrá mucho qué cantar.