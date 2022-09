5 cosas que Shakira nos enseña sobre caer por un desamor y resurgir

Han pasado varios meses desde que la polémica estalló por la separación de Shakira y Gerard Piqué. Si bien en un incio las teorías sobre una infidelidad por parte del futbolista eran meras especulaciones, no pasó mucho tiempo para que él mismo se dejara ver al lado de Clara Chía Martí, la mujer con la que habría engañado a la colombiana.

Mientras que el tema de conversación seguía enfocado en la traición de Piqué, Shakira no emitió comentario alguno pues su prioridad era la seguridad de sus hijos, así como sus proyectos personales y bienestar propio.

Ahora, la intérprete de “Te felicito” ha roto el silencio con una explosiva entrevista en la que habló sin censura sobre la infidelidad de quien fuera su pareja por más de diez años.

“Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, inició.

A lo largo de la entrevista nos encontramos con varias frases que bien puedes ser una lección para muchas que han pasado por una decepción.

Si algo nos ha enseñado la colombiana es que nadie está excento de sufrir un desamor y que nadie merece ser engañado pero que lo importante es saber dejar atrás el trago amargo para resurgir.

Las lecciones de Shakira sobre caer por un desamor y resurgir

El único culpable de una infidelidad es el infiel

Es normal terminar envuelta en un sin fin de dudas y creer que es tu culpa pero no es así. Todos cometemos errores pero la relación es de dos por lo que uno solo no puede cargar con el peso de los tropiezos del otro.

La decisión de engañarte fue únicamente de la otra persona

Es normal que ante una infidelidad una piense que es culpa suya por no “satisfacer” al otro o no ser “suficientemente interesante o bonita”. Las comparaciones con “la otra”, las dudas sobre lo que pudo ser diferentes también son una constante. Sin embargo, si algo hemos aprendido de Shakira es a entender que una no es responsable de las decisiones del otro. Tampoco debes asumir que es tu tarea resolver el desastre que ocasionó.

La barranquillera remarcó que puso su carrera en segundo plano para apoyar a la de su ex, algo que ya sabemos NUNCA HAY QUE HACER

Es curioso cómo tantas mujeres poderosas y de alto rendimiento que podrían una pareja que va a la par de su estaus, seguridad y metas, se conforman con menos, dejando pasar muchas banderas rojas. Pero no es cuestión de señalar, porque a cualquiera le puede pasar. Se trata de aprender a no perder de vista nuestro valor y entender que merecemos más, incluso cuando la sociedad insiste que no.

Una nunca debe abandonar sus metas por nadie ni tampoco reducir estándares para gustar.

El poder de la resiliencia

“Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata (...). Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, dijo Shakira.

Vivir sin rencores para avanzar

Shakira dejó claro que pese a todo, Piqué sigue siendo el padre de sus hijos, razón por la que siempre tendrpa una relación con él. Las parejas que se separan y tienen hijos en común deben tener claro que ser diplomáticos y esforzarse por tener una relación cordial no significa que deban quererse o caerse bien sino que es necesario encontrar un balance por el bien de los suyos así como por el bienestar propio.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”.