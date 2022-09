El apoyo incondicional de Margarita Portillo a Andrés García en su momento más crítico

Desde unos meses, Andrés García ha estado dando de qué hablar debido a los problemas de salud que está enfrentando. A través de sus redes sociales y programa de Youtube, el primer actor ha mantenido a sus seguidores al tanto de su estado sin embargo, un reciente video ha consternado a todos.

Y es que el propio actor dijo: “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”

El video que fue publicado en su canal se titula “Un mensaje importante a todos mis seguidores” y es su esposa Margarita Portillo quien aparece primero para hablar de lo crítica que es la situación.

Margarita Portillo Youtube

El actor tuvo una nueva caída que le dejó heridas profundas, también se le practicó una transfusión de sangre y otra de plasma debido a que la cirrosis ha evolucionado rápidamente.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. También debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, revela Portillo en el video y agregó que el 15 de septiembre estuvo hospitalizado.

Para Margarita, la cirrosis de Andrés ha evolucionado rápidamente debido a la edad, por el problema de la médula espinal y otros padecimientos. “Han sido semanas difíciles, muy difíciles”, dijo.

“Mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejadas que hago porque ha casua de lo mal que me siento no tengo un humor, aunque nunca he presumido de tenero”, dice el actor en su video.

Margarita ha estado cuidando a Andrés García en los momentos más críticos

Si bien el actor ha sido conocido por sus múltiples romances, la llegada de Margarita Portillo a su vida a finales de la década de los noventa, significó un giro de 180° grados.

En una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando América en 2013, García relató que cuando se conocieron estaban en Tres Marías y su ahora esposa llevaba un vestido “muy lucidor”.

Por su parte, Portillo añadió que un sobrino de ella que conocía a Andrés fue quien los presentó en una misa de San Judas Tadeo en la playa.

Margarita es la cuarta esposa del actor y cuando se conocieron ella tenía apenas 24 años. Luego de un tiempo de relación, se casaron aunque en un momento aseguró que ella se negó en dos ocasiones anteriores, finalmente le dio el “sí”.

A mediados del 2020 García anunció al programa ‘De Primera Mano’ que se divorciarían sin embargo, decidieron darse una segunda oportunidad. La enfermedad del actor y las dolencias que han deteriorado su salud ha llevado a que Margarita esté más cerca de él, apoyándolo y siendo su mejor compañía.

Aunque claro, también ha expresado su tristeza ante la situación. Durante una conversación con Ventaneando, ella dijo: “Yo pensé que Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así, yo sí estuve unos días muy triste y en shock, pero hay otras cosas peores que también le afectaron, habla de ello”.