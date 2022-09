Verónica Castro reveló todo sobre el padre de su segundo hijo: su boda se canceló por su suegra

Verónica Castro ha preferido llevar una vida personal muy discreta y, aunque el mundo del espectáculo ha marcado cada una de sus etapas, hay detalles que ha mantenido fuera del foco. Sin embargo, ahora decidió hablar sobre el padre de su segundo hijo, Michael.

La artista abrió su corazón en un programa de televisión y reveló toda la verdad de su historia con Enrique Nieto, padre de su segundo hijo.

La artista se sinceró y confesó que estuvo profundamente enamorada de este hombre, de modo que disfrutó mucho el tiempo con él, sin embargo su historia de amor no fue perfecta ni terminó como ella lo esperaba.

“Sí, me enamoré muy fuerte de Enrique. Era amigo de mi hermana. (Nos conocimos) en la fiesta; ahora sí que estaban de bar en bar, estos personajes y así se conocían. A mí me lo presentó en una discoteca y ahí nos hicimos novios. Fue muy padre; mucho tiempo estuve con él y fue mucha fiesta”, reveló la famosa actriz de telenovelas.

Para Verónica, esta fue una de las mejores relaciones de su vida, se sentía muy feliz y enamorada, de manera que jamás imaginó que terminaría de la forma como terminó.

Verónica Castro quiso llegar al altar con el padre de su segundo hijo

Después de un tiempo de relación, la artista descubrió que estaba embarazada y cuando el hombre se enteró todo resultó un torbellino de felicidad.

Enrique Nieto no solo recibió la noticia de la mejor manera, sino que a partir de esto surgió la idea de llegar al altar para convertirse en marido y mujer.

“Viene el segundo embarazo. Feliz porque estaba acompañada, dijo que sí y porque estaba contento y, de repente, dijo que nos casábamos”, explicó.

Pero esta hermosa historia no duró mucho, pues la madre de Nieto no estaba de acuerdo con el matrimonio.

“Después dijo: ‘Mi mamá no quiere que me case’. Respondí: ‘No te cases, ¿quién dijo que te casaras?’. Entonces, se canceló la boda por la mamá de Enrique”, expresó.

Además añadió: “Le dije ‘nunca te pedí casarte. La verdad, a mí lo del matrimonio no me interesa porque puedo mantenerme sola. No necesito un hombre para que me dé de comer o pague mis gastos. Era si tú querías, pero si tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá. Si no se quiere hacer, no se hace y punto. No tengo problema con eso”.

Fue así como la actriz se hizo cargo de su hijo y aseguró que se siente orgullosa de sus chicos.