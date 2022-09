Jacky Bracamontes irreconocible cuando participó en el Miss Universo (la imagen es sorprendente)

Jacky Bracamontes es una de las actrices mexicanas más queridas y es que su trayectoria en el mundo del entretenimiento ha logrado cautivar a miles de fanáticos, sin embargo sus inicios fueron muy diferentes, ya que se dio a conocer tras ganar como reina de belleza en Nuestra Belleza México, el concurso que la llevó a participar en el Miss Universo 2001.

Con su participación, Jacky dejó el nombre de México en alto, ya que tuvo una participación impecable y figuró como una de las grandes favoritas.

Han pasado 21 años desde que aquel momento en el que desfiló para convertirse en “la mujer más bella del universo” y, aunque su belleza sigue siendo cautivadora, su cambio es notorio.

En sus redes sociales, la famosa a veces comparte algunos de los momentos que vivió sobre es el escenario del Miss Universo y uno de los más recordados es su desfile en traje de baño.

“Así me veía en Miss Universo!!!…Creo que me faltó comer un poquito más!!! Qué opinan??? Yo me gusto más llenita… pero en gustos se rompen géneros!”, escribió la también conductora junto a una imagen de su desfile.

En la fotografía se puede ver a la famosa con el cabello con una tonalidad dorada, un esbelto y delgado cuerpo, mientras lucía un traje de baño estilo bikini en tono naranja.

Jacky Bracamontes mantiene su belleza

A sus 42 años, la famosa no solo ha logrado tener un sinfín de éxitos en su carrera dentro del mundo del espectáculo, sino que su belleza sigue siendo un tema de conversación para sus fans.

Hoy felicidad emana belleza en todo momento y, además de tener una carrera consolidada, tiene una amplia familia con 5 hijos que son producto de su matrimonio con Martín Fuentes.

Actualmente se desempeña como conductora te programas de televisión, además de hacer diversos papeles en series y telenovelas.