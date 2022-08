Si te gustó ‘Las cosas por limpiar’ no puedes perderte ‘Ruido’: el amor de una madre y su luchas

En 2021, Netflix enganchó a la audiencia con la serie ‘Las cosas por limpiar’, una conmovedora historia en la que Alex, una joven madre, nos adentra en su complicada vida en la que lucha por salir adelante de los abusos de su pareja sentimental al tiempo que debe resolver necesidades básicas para su hija como asegurar el techo o la comida.

Esta producción está basada en ‘Maid’, bestseller de Stephanie Land que cuenta cómo una mujer sufre por no tener las condiciones económicas para poder sostener a su familia en la que tiene que lidiar con su madre bipolar y una bebé a quien, en ocasiones, no tiene qué darle de comer.

Esta historia tocó las fibras más profundas de muchas mujeres que viven situaciones similares con la maternidad, algo que Netflix entendió a la perfección.

Ahora la plataforma ha vuelto a apelar a estas emociones con ‘Ruido’, cinta que se adentra en otra de las grandes angustias de muchas mujeres: la desaparición o pérdida de sus seres queridos.

#Ruido historia del sufrimiento de una madre tras la desaparición de su hija y la desesperación de no saber de ella. Estrena en #Netflix en noviembre. Escrita y dirigida por Natalia Beristáin #pelicula #drama #sandymoon #rt pic.twitter.com/KIR8cPLO94 — Disección TV🌙💀 (@SandymoonDCS) August 29, 2022

‘Ruido’ estremecerá a la audiencia con la historia del amor de una madre y sus luchas

La historia se centra en Julia (interpretada por Julieta Egurrola), una mujer que enfrenta en carne propia la violencia que se vive en un país donde impera la impunidad.

Julia está buscando a su hija Ger, una víctima de desaparición forzada. En el camino, la protagonista se encuentra con distintas mujeres que también están luchando y con las quienes conecta a través de sus diferentes historias.

'Ruido' de Natalia Beristain tiene en el elenco a su madre Julieta Egurrola, también aparece Teresa Ruiz. El filme se va al próximo Festival de San Sebastián… pic.twitter.com/6kGbrIlml0 — Carlos Gómez Iniesta (@ciniesta) August 11, 2022

“Soy Julia la mamá de Ger hoy se cumplen nueve meses que no sé nada de ella. Ger estaba feliz y ahora no sé dónde está. Luego está el papá de Ger que se ofrece a acomodar todo y no entiende que yo no quiero. Me encabrona que sea amable. Yo no quiero que sea amable yo lo que uieor es saber dónde está mi hija”, se escucha al personaje de Julieta Egurrola en el tráiler, a lo que muchas mujeres responden al unísono: “No estás sola”

La cinta es un recordatorio de que las mujeres no estamos dispuestas a callar ante la nula acción de la autoridad ni la indiferencia de la sociedad.

‘Ruido’ está dirigida por Natalia Beristáin y forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2022. Será incluida en el catálogo Netflix hasta noviembre de este año.

‘Ruido’ llega en un momento crítico para México en el que supera la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde que hay registros en 1964.

La violencia y la impunidad ha acrecentado el número de familias rotas que buscan incansablemente y sin apoyo de las autoridades a sus seres queridos. La sociedad civil ha tenido que tomar acción por cuenta propia a través de grupos compuestos por voluntarios y familiares de víctimas de desaparición forzada.

A esto se le suma el problema de la violencia de género que no da tregua en México y es que según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta abril de 2022 se tenía el registro de 748 mujeres desaparecidas, la mayoría del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que las cifas de trata de personas en México se incrementaron en un 39.7% en los cuatro últimos años. La mayoría de las víctimas son niñas y mujeres de entre 12 y 35 años, principalmente de los estados mexicanos de Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí y Chiapas.