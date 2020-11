Netflix: la película que rompe con los estereotipos de las mujeres a los 40 y debes ver

Son muchos los estereotipos que se tienen sobre la edad de las mujeres, y es que muchos consideran que ya a los 40 años no se puede usar algún tipo de prendas sexys, ni tener un romance con un joven ni mucho menos salir de fiestas con amigas.

Pero, no es así, es necesario romper con los estereotipos y prejuicios que juzgan a las mujeres por sus acciones, especialmente cuando llegan a una edad madura, donde pueden hacer lo que quieran y las haga feliz.

Las mujeres de 40 tienen derecho a vivir la vida como desean y esto lo deja claro esta película de Netflix - Agencias

Y justamente eso es lo que muestra Milf, una divertida película que se encuentra disponible en Netflix y que sin duda debes ver.

Este largometraje francés original de la plataforma de streaming muestra la vida de tres amigas de la infancia, Cécile, Sonia y Elise, que se encuentran en la etapa de los 40 y deciden irse de vacaciones al sur de Francia.

Las amigas viajan a la Costa Azul para vender la casa de una de ellas, quien quedó viuda hace unos años, y deciden hacerlo sin hijos, solo ellas para darse un respiro.

Durante el viaje estas divertidas mujeres conocen a tres jóvenes que les cambiarán la vida y las harán vivir momentos divertidos y felices, cambiando sus perspectivas y creencias y rompiendo con estereotipos.

Ellas no esperaban tener ningún sentimiento hacia estos chicos, pero la realidad las golpea y comienza un romance, juzgado por las personas, pero que ellas disfrutan al máximo con divertidas aventuras.

Las mujeres de esta película dejaron atrás los estereotipos y se dieron la oportunidad de vivir un romance con un hombre más joven - Agencias

De una manera divertida y con humor esta película deja un gran aprendizaje para las mujeres de 40 años y para el mundo en general.

Lecciones que deja Milf, la película de Netflix

Un romance está permitido

Tener un romance a los 40 o más no es un pecado, aun sigues siendo una mujer que siente y que tiene derecho a vivir y eso lo deja claro esta película, no hay límites para el amor.

No importa si va a durar un día, un mes, un año, o es solo una loca aventura de vacaciones, date el permiso de vivir y hacer lo que quieras, sin restricciones.

Adiós a los prejuicios

También nos enseña que hay que romper con los prejuicios, esos que piensan que las mujeres de 40 años no pueden tener un romance o aventura con un chico menor que ellas, pero si ven bien cuando son los hombres de esa edad o más que tienen una pareja menor.

A estas mujeres no les importará lo que piensen de ellas y se darán el permiso de vivir una aventura, a la que todas tenemos derechos sin importar la edad y mucho menos sin importar lo que los demás piensen de ellas.

Durante el viaje estas divertidas mujeres conocen a tres jóvenes que les cambiarán la vida - Agencias

Vivir la vida

A los 40 años es importante que te des el chance de vivir la vida, haz cosas que quieras sin pensar en lo que dirán los demás, viaja con amigas, o sola, toma las decisiones que quieras y te hagan feliz.

No te quedes teniendo una vida que crees "perfecta" pero en la que no eres feliz, ni disfrutas, a esta edad debes sentirte plena y satisfecha de lo que has hecho y no reprocharte lo que no haces.

Más de este tema

Te recomendamos en video