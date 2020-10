Series de misterio en Netflix que jugarán con tu mente y la pondrán a volar

Si eres amante del misterio y quieres ver series fuera de lo común entonces tienes que ver estas series de Netflix que pondrán a volar tu mente.

En estas series disponibles en la plataforma de streaming hallarás el terror, suspenso y psicología que jugará con tu mente y te envolverán en un mundo muy diferente, que te atrapará de inmediato.

Así que aprovecha el fin de semana para hacer un maratón con estas series de la plataforma.

Series de misterio en Netflix que pondrán a volar tu mente

Dark

Dark es una de las series más exitosas de la plataforma y recientemente tomó un auge debido al estreno de su tercera y última temporada.

Esta serie alemana te atrapará desde el primer momento y no podrás ni parpadear, pues es compleja y debes prestar atención a todo lo que sucede desde el primer capítulo, si no lo haces te costará aun más entenderla.

Muestra la historia de varios personajes que viven Winden, un pueblo alemán donde hay una central nuclear y todo comienza con la desaparición de un niño, que desencadenará inesperados acontecimientos.

Tendrás que analizar muy bien cada momento pues sus capítulos que cuentan historias oscuras y tenebrosas, y ocurren constantes cambios en el tiempo.

Bates Motel

Esta serie es una adaptación de una de las películas estudiadas por la psicología, Psicosis, y muestra la historia de una posesiva madre, Norma Bates, que sostiene una extraña relación con su hijo Norman.

Al fallecer su esposo, Norma decide irse de su hogar junto a su hijo y compra un motel donde ocurrirán hechos muy extraños y atípicos, donde además el sumiso hijo se da cuenta que sufre trastornos de personalidad que lo lleva a cometer crímeses sin piedad, imaginando ser otra persona.

Maniac

Esta miniserie estadounidense protagonizada por Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, Sonoya Mizuno, Gabriel Byrne y Sally Field, muestra la vida de dos extraños que viven las últimas etapas de un misterioso ensayo clínico.

Ella está devastada tras romper relaciones de la peor manera con su madre y hermana, y él ha luchado por años con trastornos de esquizofrenia, por lo que este experimento parece ser la mejor solución para ambos, para mejorar sus vidas, pues promete reparar todo lo existente en la mente, sea una angustia o enfermedad mental.

Pero, en la clínica donde fueron internados junto a otras personas vivirán miles de situaciones que les dificultará diferenciar la realidad de la ficción, bajo los efectos de estas píldoras “sanadoras” que prometían no tener efectos secundarios ni de ningún tipo.

Esta serie no solo jugará con tu mente, también te hará cuestionarlo todo, no sabrás qué es real y qué no, al igual que le pasará a los participantes del ensayo.

Black Mirror

Black Mirror es una de las más misteriosas y muestra el lado oscuro de la tecnología que se apodera de la humanidad, y muestra en episodios aislados, diferentes historias de un mundo de pesadilla en el que la tecnología domina nuestras vidas y nos destruye.

Es una historia que juega con tu mente mostrándote los peligros a los que todos nos enfrentamos en esta era en la que todo está digitalizado y nos convierte en dependientes de dispositivos tecnológicos.

Así que anímate a hacer un maratón con estas series y pon a trabajar tu mente con mucha atención a cada detalle de las series para poder entenderlo todo.

Más de este tema

Te recomendamos en video