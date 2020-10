Series y películas más escalofriantes de Netflix que te prepararán para un terrorífico Halloween

Falta poco para Halloween y desde ya puedes irte preparando para la tenebrosa fecha viendo las series y películas más escalofriantes disponibles en Netflix.

Sin duda estas series te pondrán los pelos de punta y son perfectas para las amantes del terror, así que te dejamos las mejores producciones de terror de la plataforma de streaming.

Series y películas más aterradoras y escalofriantes en Netflix para Halloween

Ratched

Esta serie de suspenso muestra la historia de la enfermera de asilo Mildred Ratched, quien llegó a un hospital psiquiátrico donde se iniciaron nuevos y extraños experimentos sobre la mente humana.

Esta enfermera, que aparenta ser la trabajadora perfecta, dedicada y amable, esconde un oscuro secreto, y se infiltra en el sistema de atención de salud mental, donde mostrará su lado más perverso y tétrico.

Sin duda esta película te dejará sin habla y mostrará que nada es lo que parece.

El practicante

Esta película española protagonizada por Mario Csasas, muestra la vida de Ángel, un técnico en emergencias sanitarias que trabaja en una ambulancia y sufre un terrible accidente que lo deja en silla de ruedas.

Esto cambia su vida por completo, especialmente en el aspecto amoroso, pues su novia cambia con él y la idea de que ella le es infiel no lo deja tranquilo, por lo que la secuestra y amarra en la cama y muestra su lado más oscuro.

La niñera: Reina letal

Esta comedia de terror es la secuela de The Babysitter, estrenada en el 2017, que muestra la vida secreta y oscura de una niñera que forma parte de una secta satánica y que tratará de callar a Cole, el chico que cuidaba y que descubrió su lado oscuro.

En esta oportunidad, han pasado dos años desde que Cole derrotó a esta secta satánica de su exniñera y que fue un episodio traumático en su vida, pues además nadie le creyó nada.

Ahora Cole es un estudiante de secundaria, y al descubrir que sus padres lo inscribieron en una escuela psiquiátrica se escapa pero sus viejos enemigos regresarán a su vida para atormentarlo una vez más.

La maldición de Bly Manor

Esta serie de terror sobrenatural es una adaptación de la novela de terror The Turn of the Screw que nos ubica en la década de los 80 y muestra la vida de dos niños huérfanos que quedaron a cargo de un tío, quien los envía a vivir en una casa de campo.

En ese lugar vivirán junto a una profesora y comenzarán a salir a la luz secretos espeluznantes que te pondrán los pelos de punta.

Nadie duerme en el bosque esta noche

Esta película aterradora muestra la vida de un grupo de adolescentes, adictos a las tecnologías, que deben ir a un campamento en el que no hay señal de internet, pero eso no será lo peor para ellos.

Y es que en una de las caminatas grupales por el bosque todo se saldrán de control, y vivirán terribles situaciones en las que tendrán que luchar por su vida.

El halloween de Hubie

Esta comedia de terror protagonizada por Adam Sandler muestra la vida de un hombre que es un voluntario en la comunidad de Salem, donde es víctima de burlas y ofensas, y desde hace años la noche de Halloween ha dejado de ser divertida para los jóvenes.

Sin embargo, este año algo diferente y terrorífico ocurrirá la noche de Halloween y solo él estará listo para enfrentarlo y resolver la situación.

Así que si quieres prepararte para Halloween e ir calentando motores, no dudes en ver todas estas producciones de la exitosa plataforma que te llenarán de terror, pero sin duda no te dejará despegar los ojos del televisor.

