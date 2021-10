Lo que no sabías de la actriz de “Las cosas por limpiar”

Margaret Qualley es la actriz de Las cosas por limpiar que está causando furor en las redes sociales. Y es que tras el estreno de esta emotiva producción le han llovido una gran cantidad de halagos, aplausos, así como el reconocimiento y admiración de sus seguidores y de la industria streaming.

Y es que esta chica supo plasmar una realidad muy dura, esa con la que muchos se sintieron identificados y que les ayudó a darse cuenta de su talento, así como la capacidad que tuvo para transmitir, el dolor, pesar y demás situaciones que se presentaron en esta trama que ahora se ubica entre los primeros lugares de lo más visto en Netflix.

Así que si fuiste uno de los que lloró y hasta reflexionó con esta historia, no pierdas detalles del perfil personal y profesional de esta joven promesa que ha conmovido al mundo con su dramatismo que llevó a otros niveles nunca antes visto.

Actriz de Las cosas por limpiar: Lo que no sabías de esta joven estrella

Si lograste ver la película de Quentin Tarantino llamada Once Upon a Time in Hollywood, debes recordar entonces el rostro de esta actriz, pues ella formó parte del elenco y fue quien captó la atención de Brad Pitt en los momentos más duros de la trama con su personaje Pussycat.

Y aunque su participación fue muy breve, logró su cometido de brillar entre tan importante figuras de Hollywood. Con esto se avecinaba una avalancha de éxitos como el que está obteniendo tras el estreno de Las cosas por limpiar.

Pero su capacidad para desenvolverse de forma tan natural en las cámaras no llegó a través de su formación académica, sino que es algo que lleva en la sangre, pues esta jovencita es hija de la destacada actriz Andie McDowell y el músico y modelo Paul Qualley.

Por eso no es de extrañar que hayan trabajado juntas en este proyecto en el que asumen sus roles naturales de madre e hija. Aunque esto representó un reto para Margaret quien debe mantener un legado que ha sido bien visto por el ámbito artístico.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella destacara con su interpretación que en un principio llegó a dudar de realizar, pues ella argumentó que hasta ahora no ha sido madre y quizás eso le dificultaría un poco.

Pero lo visto en pantalla demostró que supo comprometerse con esta situación, argumentos, escenas y hasta en la conexión que creó con la niña que junto con ella protagonizó los más emotivos momentos.

“En un principio me asusté, pensé que no iba a poder interpretar bien a Alex. Y después me entusiasmó la posibilidad de personificar a una madre, yo no lo soy, por lo cual representaba un enorme desafío. Lo tomé como una oportunidad y traté de superar ese temor inicia”, expresó Margaret en un material promocional de la serie y así lo reseñó el portal Terra.

Más detalles de la actriz de Las cosas por limpiar

Pero más allá de la actuación, esta talentosa chica es modelo y bailarina. Su rostro forma parte de las campañas de la marca Kenzo y además forma parte de la serie de HBO llamada The Leftovers.

Todo esto demuestra su potencial, versatilidad y ganas de seguir cosechando éxitos, pues demostró que posee la seriedad para asumir proyectos ambiciosos y repletos de dramatismo que pocos saben expresar ante las cámaras, sobre todos siendo tan jóvenes.

