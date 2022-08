Gossip Girl: A 10 años de la serie juvenil así lucen de guapos Chuck Bass y Nate Archibald

10 años cumplirá Gossip Girl la serie basada en las novelas homónimas de Cecily Von Ziegesar, que se convirtió automáticamente en un éxito inesperado que duró 6 temporadas (121 capítulos).

Su estreno se hizo el 19 de septiembre de 2007 y el último capítulo de la 6ta temporada se trasmitió el 17 de diciembre de 2012.

La serie que marcó a una generación en Estados Unidos, giraba en torno a las vidas privilegiadas de adolescentes en el Upper East Side en la ciudad de Nueva York.

El drama amoroso, universidades, realeza y alta costura comienza con el regreso a Manhattan de Serena van der Woodsen, interpretado por la multifacética Blake Lively, de un internado de Cornwall, Connecticut.

A su regreso, su mejor amiga Blair Waldorf, personificado por Leighton Meester, la recibe enojada por haberse ido de la ciudad sin despedirse.

Chase Crawford en el papel de Nate Archibald y Ed Westwick como Chuck Bass completaban este cuarteto protagónico de la elite neoyoquina.

Como en toda historia de jóvenes nunca falta Dan Humprey, el chico de clase media que quería pertenecer a ese grupo selecto, interpretado por Penn Badgley.

La moda marcó historia

Uno de los elementos que convirtió esta serie en icono histórico fue el uso de la moda y la música. Muchas de las marcas reconocidas en el mundo vistieron a los personajes, lo que marcó la tendencia de los adolescentes durante esos 10 años.

En la elección de las prendas realizada por la vestuarista Cindy C. Torres, para vestir a Serena y Blair, están marcas como Gucci, Chanel, Stella McCartney, Elie Saab y Oscar de la Renta.

Según el portal Vida Positiva, también diseñadores desconocidos lograron marcar un antes y después en la industria televisiva.

Reencuentro de Nate y Chuck

Recientemente dos de los protagonistas de esta serie se reunieron, Nate Archibald y Chuck Bass, tras 10 años del final de la serie.

El famoso fotógrafo conocido como Orión, experto en captar a famosos en situaciones más relajadas y naturales, compartió varias fotografías en Instagram de ese encuentro.

En la descripción de las imágenes se lee: “Chuck Bass + Nate Archibald = Gossip Boys”, haciendo referencia también a la serie en la que participa Chace Crawford para Amazon Prime, ‘The Boys’, reseñó el portal Tendencia.

En mayo de este año, también se reunieron Penn Badgley y Leighton Meester (Dan y Blair) para el podcast de la actriz.

Otro de los detalles de los personajes de esta importante serie es que nueve años después de que ‘Gossip Girl’ terminara, Westwick regresó con su icónico personaje de Chuck Bass para debutar en TikTok.

10 años y así están

Nate Archibald

Christopher Chace Crawford personificó a Nate, el joven que se ganó el amor de muchas adolescentes de la época. Es un actor estadounidense que ha trabajado en películas What to Expect When You’re, Mountain Men, Cry of Fear y su último trabajo en la serie de Amazon, The Boys.

Serena Van der Woodsen

Blake Lively interpretó el papel de la joven Serena, con el cual saltó a la fama y se convirtió en actriz de cine y televisión, modelo, empresaria, diseñadora de moda y socialité estadounidense. está casada con el actor Ryan Reynolds y tienen 3 hijas.

Chuck Bass

Fue de los jóvenes el más conflictivo de la serie y lo interpretó El actor Ed Westwick, quien después de la serie se dedicó a la música como vocalista del grupo de rock The Filthy Youth y en 2017 recibió varias denuncias por agresión sexual, pero la falta de evidencias lo dejó en libertad.

Blair Waldorf

Leighton Marissa Meester es una actriz, cantante, compositora y modelo estadounidense, quien también saltó a la fama con el papel de Blair. Está casada con un actor, Adam Brody y es madre de dos niños.