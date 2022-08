Kim Kardashian está harta de tener novios jóvenes: ahora busca alguien mayor que haga esto

Kim Kardashian y Pete Davidson se convirtieron en una inesperada pareja favorita de los fanáticos después de que comenzaron a salir a fines de octubre de 2021 sin embargo, pusieron fin a su relación a principios de agosto de 2022.

Si bien no ya detalles al respecto, una fuente cercana reveló a Page Six que ambos estaban en diferentes momentos en cuanto a la edad y los proyectos personales. “Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares muy diferentes en este momento. Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, en cualquier momento”, agregó la fuente. “Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en los niños”.

Los informes también aseguran que la empresara estaba “totalmente agotada por esta relación y otras cosas que estaban sucediendo en su vida”. Y es que la ruptura con su ex, Kanye West nunca le dio un descanso, especialmente porque el rapero la seguía acosando.

Luego de varias semanas en las que se ha visto a la actriz disfrutar del verano en fiestas, viajes y junto a sus cuatro hijos, Kim parece estar lista para encontrar al amor de su vida.

Una fuente cercana le dijo a E! News que la empresaria está abierta a salir con alguien “mayor” que su ex novio Pete Davidson, quien era 12 años menor que ella. Y es que al parecer también todos sus amigos a su alrededor le están constantemente tratando de presentarle nuevos pospectos.

“Kim expresó que está lista para salir con alguien mayor, pero tiene que ser la persona adecuada que entienda su vida”, dijo la fuente. “Ella no está comprometiendo su libertad en este momento”.

Otra fuente dijo que Kim está emocionada por estar soltera y agregó: “Disfruta de las citas y definitivamente está abierta a intentar nuevamente”.

Eso sí, según coincidieron ambas fuentes, la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashian’ tiene una condición muy específica para su próxima pareja y es que entienda las implicaciones de su mediática vida.

Anteriormente se dijo que pese a la ruptura con Pete Davidson, ambos siguen llevándose bien y que tienen “mucho amor y respeto por el otro”. Asímismo se reiteró que los 12 años de diferencia sí fueron determinantes en el fin de su conexión.

¿Podría ser una ventaja para Kim salir con hombres mayores?

Cuando se trata de citas, la edad es solo uno de los muchos factores a considerar al buscar a una pareja. Aunque en el amor todo puede suceder, sí hay factores que pueden ser favorables o no para lograr una relación estable.

La gente a menudo pregunta si un hombre mayor es más maduro que uno más joven pero todo depende del individuo y de su desarrollo e historia. La experiencia de vida a menudo conduce a una mayor madurez en las relaciones y a una mayor sabiduría de la vida.

Kim puso como condición que “entendiera las implicaciones de su vida” lo cual también es básico para iniciar una nueva relación. A pesar de que Pete también era una figura pública, había intereses diferentes. En una relación saludable con excelente comunicación, ambas partes deben tratar de compartir sus pensamientos y sentimientos honestos sin culpa, vergüenza o miedo.

Tu pareja debe apoyarte y permitirte hacer las cosas por tu cuenta sin sentirte culpable o expresar celos. Ambos tienen derecho a disfrutar de su vida por separado, aunque sean pareja pero al final deben haber acuerdos muturos.