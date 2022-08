Kate del Castillo: su madre no quiere que tenga hijos por esta razón y la llaman "egoísta" Instagram @katedelcastillo

Kate del Castillo tiene novio y se muestra muy feliz con él, e incluso, ya se lo ha presentado a sus padres.

Eric del Castillo y Kate Trillo, padres de la famosa actriz, han dejado claro que están muy felices por su hija, además que aceptan a su novio, Edgar Bahena, director de fotografía de La Reina del Sur.

Eric aseguró que se encuentra encantado con la relación de Kate y Edgar, pues así “ya no está sola”.

Por su parte, su madre Kate Trillo dijo “es un muchacho muy lindo, muy culto, muy serio, muy trabajador y la adora, ¿Qué más quiero?”. Ella está muy contenta y lo que más me importa es que ella esté feliz”.

Te recomendamos: Kate del Castillo celebra su primer año con Edgar Bahena y hasta piensa en la maternidad

Sin embargo, Kate Trillo sorprendió al dar una declaración y dejar claro que no quiere tener más nietos, por lo que no desea que su hija sea mamá.

La razón por la que la madre Kate del Castillo no quiere que tenga hijos

La hermana de Kate del Castillo, Verónica, confesó que los hijos de Edgar le han despertado el instinto materno a la actriz, quien hasta ahora no tiene ningún hijo.

Sin embargo, su madre, Kate Trillo, aseguró que no quiere que ella sea mamá, y no quiere tener más nietos.

“A estas alturas no, porque ya me los traen a que yo los cuide y yo ya no quiero cuidar niños, con el que tengo es suficiente”, dijo la esposa de Eric del Castillo.

Aunque su razón es válida, pues muchas mujeres usan a las abuelas como niñeras, de forma desconsiderada, sin tomar en cuenta lo que ellas quieren, es algo egoísta de su parte no querer que su hija se convierta en madre, generando indignación en redes.

Te recomendamos: A sus casi 50 años Kate del Castillo presumió de su belleza natural sin maquillaje y en bikini

“Señora ya siéntese, su hija es libre de hacer lo que quiera”, “pero señora si ni siquiera le ha dicho que se lo cuide y usted ya lo rechazó, que horror de madre”, “creo que es muy egoísta de su parte no dejar que su hija sea mamá”, “tiene razón en lo que dice, pero no le puede prohibir a Kate que tenga un hijo, no es justo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Así como su hija mayor, Kate también tiene derecho de tener hijos, y experimentar la experiencia de ser mamá, si así lo desea.