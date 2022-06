Kate del Castillo celebra su primer año con Edgar Bahena y hasta piensa en la maternidad

Kate del Castillo está feliz y radiante y la razón es el amor. Su relación con el director de fotografía de “La Reina del Sur”, Edgar Bahena la tiene soltando corazones y brincando en una nube.

El pasado fin de semana, la actriz mexicana celebró su primer aniversario de amores con Bahena y lo publicó en las historias de Instagram en una postal donde se puede ver las manos de los felices novios que portan la misma pulsera roja.

“Un año después”, escribió la actriz que llamó la atención de sus seguidores y de la prensa porque no dan las cuentas en la fecha de la confirmación de su noviazgo.

Desde 2021 están juntos

Por esta publicación, la relación de Kate y Edgar no empezó en marzo de 2022, como se confirmó a los medios de comunicación a propósito de la llegada a México de la actriz para filmar la nueva serie de Netflix, “A Beautiful Lie”.

En esa fecha, Kate del Castillo aprovechó para presentarlo a su familia. Este encuentro se dio en una fiesta que organizó Eric del Castillo para el cumpleaños de su esposa, Kate Trillo.

Instinto materno

La hermana de la protagonista de “La Reina del Sur”, Verónica del Castillo, habló de algunas intimidades de la pareja, entre ellas del instinto maternal que ha despertado el contacto de Kate con los hijos de Bahena.

“Que diga: ‘Hoy tenemos a los niños, hoy no puedo verte’. Y yo, ‘¿tenemos niños? ¡wow!’. Sí que está como muy sensible a lo que no le gusta, que son los niños, y está muy contenta con los niños de él”, explicó Verónica en su última aparición pública.

Kate del Castillo publicó una postal en Instagram de las manos de ella y su novio portando la misma pulsera (Cortesía)

Según la revista Quién, la hermana de Kate tuvo la oportunidad de conocer a los niños las pasadas navidades y se quedó muy sorprendida al ver cómo se comportaba la intérprete con ellos.