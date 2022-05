Kate del Castillo apuesta a la naturalidad y aparece sin una gota de maquillaje

Kate del Castillo es una de las actrices referentes de México, que se ha ganado el respeto de sus fans gracias a su talento, carisma y sus demostraciones de mujer guerrera.

Actriz, productora y empresaria, Kate ha demostrado que para ella no hay imposibles y que está libre de los cánones de belleza que imponen en la industria tras aparecer sin una gota de maquillaje.

Kate del Castillo presume su belleza al natural

La protagonista de la Reina del Sur se llevó los halagos de sus seguidores en Instagram al compartir una postal en bikini mientras disfruta de un día soleado en la piscina y presume su rostro al natural.

A sus 49 años, ella es ejemplo de humildad, sencillez y amor propio. Además, que ha demostrado que los años parecen no jugarle en contra pues luce radiante.

Kate hizo alarde de su seguridad al unirse a las pocas actrices que han apostado por lucir su rostro libre de maquillaje para dejar un mensaje de aceptación y libre del miedo al que dirán.

“Que Reina, Te amo mi Katita”, “Un espectáculo de mujer”, “Hermosa”, “Los años no pasan por ti”, La mejor de todas mi reina del sur”, “La cuerpa siempre tan hermosa”, “Te mereces eso y más”, le comentan sus fans que esperan el estreno de La Reina del Sur 3.

Además, la artista presume una figura esbelta gracias a sus estrictas rutinas de entrenamiento, diseñada especialmente para ella, así como una dieta balanceada.

Hasta hace unos días, la diva se encontraba en México grabando una serie inspirada en Anna Karenina, un clásico escrito por León Tolstói, quedando envuelta en varias polémicas durante su estadía.

Recordemos que a mediados de abril sostuvo un polémico encuentro con los medios al presentarse en un teatro de la CDMX junto a su novio, Edgar Bahena y, como era de esperarse, los cuestionamientos se dirigieron hacia su nuevo romance.

“Estamos muy contentos, muy felices, muy enamorada (...) la sigo pasando increíble”, mencionó.

Sin embargo, se mostró incómoda y molesta pues el encuentro con la prensa terminó con empujones.

“Por favor, tengan cuidado, no se lastimen (...) No puedo hablar así, no me pongas el micrófono en la cara. Yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí”, pidió.