Así es como Sebastián Rulli y Angelique Boyer han demostrado que no necesitan casarse

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han estado juntos desde hace 8 años sin embargo, no han dado señales de tener planes de boda. Ante los fans, son la pareja perfecta por el gran amor que se profesan pero no han faltado los cuestionamientos sobre por qué no han dado ese paso.

Ambos han formando una de las relaciones más estables del espectáculo, dejando claro que no necesitan un papel que avale su amor.

Aunque no suelen enfocarse en las críticas, han sido varias las ocasiones en las que ambos han hablado de su perspectiva respecto al matrimonio.

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo Angelique en una entrevista.

Tanto Sebastián como Angelique han demostrado que entre ellos hay amor, confianza y admiración mutua, tres de las claves más importantes para una relación sana y duradera.

“Amo tu personalidad, la manera en que sobrepasas las situaciones difíciles. Amo a tu familia. Lo positivo que eres. Amo esa sonrisa después de un beso, cuando nuestras miradas se encuentran y me haces vibrar, también cuando cantas, si cuando cantas, cuando nos preparas un asado y cuando me haces llorar de la risa y alburearte es tan divertido”, escribió la actriz a Sebastián en su cumpleaños.

“Uno no cambia por nadie, uno mejora por quién se lo merece! Gracias mi amor @angeliqueboyer por motivarme a mejorar cada día!”, dijo el actor en una publicación.

Angelique ha derribado las expectativas ajenas sobre lo que debería estar haciendo para “alcanzar el éxito” como mujer.

Ella ha dejado claro que la felicidad no está únicamente en casarse y tener hijos sino en disfrutar la vida al lado de la persona correcta y enfocarse en perseguir sus sueños.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’”, aseveró en 2021 en el programa Hoy.

Y agregó: “Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”.

Rulli y Boyer “ya se han casado” en televisión

Los actores se conocieron cuando protagonizaron “Teresa” en 2010 y han trabajado juntos en muchas telenovelas más. Sorpresivamente en todas los hemos visto llegar al altar, dándole una idea a los fans de cómo se verían.

Angelique y Sebastián también “se casaron” en “Lo que la vida me robó” de 2014 y en “Tres veces Ana”, de 2016.

Sebastián ha reconocido el apoyo que es Angelique y le agradece el cariño que le tiene a su hijo Santiago.

“Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo (...) Ella siempre está dispuesta a que la que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”, dijo en un video de Youtube.

Asímismo ha respetado su decisión de no tener hijos aún. “La verdad que me veo junto a ella de aquí a 5 años y mucho más, tenemos una relación de mucho amor, de mucha amistad, de cariño interesado y sincero, solamente Dios sabe el milagro de la vida pero en lo personal no tenemos planes”, comentó el actor en Hoy.